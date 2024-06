Ukrajinskí vojaci z LGBTQ komunity sa zúčastnili dúhového pochodu v Kyjeve, vyzvali vládu k udeleniu partnerských práv (foto)

16.6.2024 (SITA.sk) - Niekoľko stoviek ukrajinských vojakov z LGBTQ komunity a ich podporovatelia sa v nedeľu zúčastnili na pochode rovnosti v Kyjeve. Príslušníci ozbrojených síl, mnohí s dúhovými nášivkami na uniformách, zdôraznili svoju službu vlasti a vyzývali vládu, aby im udelila oficiálne partnerské práva.Podujatie, na ktoré prišli aj zamestnanci amerického a niekoľkých európskych veľvyslanectiev, sa konalo za väčšej policajnej prítomnosti pre hrozby protidemonštrantov. Aktivisti sa snažia o právne reformy, ktoré by umožnili ľuďom v partnerstvách osôb rovnakého pohlavia prijímať lekárske rozhodnutia o zranených vojakoch a pochovávať obete vojny. Tvrdia, že zlepšenie práv homosexuálov by vytvorilo ďalší rozdiel medzi Ukrajinou a Ruskom, kde sú práva LGBTQ ľudí výrazne obmedzené.Organizátori dúhového pochodu pri jeho organizovaní čelili ťažkostiam. Mestské úrady zamietli petíciu, aby sa zhromaždenie mohlo konať na stanici metra, a odsúdila ho aj jedna z hlavných vetiev ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. Polícia zriadila v centre Kyjeva kordóny, aby zabránila demonštrácii oponentov, a na konci akcie zaviedla demonštrantov do centrálnej stanice metra.Protestujúci v rámci opozičného protestu, z ktorých niektorí mali masky a transparenty proti LGBTQ, pochodovali k pamätníku padnutých vojakov v centre mesta. Účastníci oboch pochodov využili túto príležitosť a vyzvali zahraničné krajiny, aby pomohli Ukrajine v jej boji proti ruskej agresii, pričom volali po jej vyzbrojení.