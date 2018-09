Počet zahraničných turistov v Španielsku v júli klesol o 4,9 %

Pláž La Concha v meste San Sebastian na severe Španielska. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 7. septembra (TASR) - Počas tohtoročného leta navštívilo Španielsko menej zahraničných turistov ako v roku 2017, ktorý bol rekordným rokom pre tento sektor. Informoval o tom denník El País.Podľa predbežných údajov v júli klesol počet zahraničných turistov v Španielsku o 4,9 % na 9,98 milióna osôb. Dôvodom bol najmä úbytok turistov z tradične najväčších zahraničných trhov z pohľadu Španielska. Konkrétne počet britských turistov sa v júli znížil o 5,6 %, francúzskych o 11,4 % a nemeckých o 6,2 %.S výnimkou roku 2010, keď cestovný ruch negatívne poznačil výbuch sopky na Islande, ktorý paralyzoval leteckú dopravu v Európe, bol júlový percentuálny pokles počtu zahraničných návštevníkov v Španielsku najstrmší od krízového roka 2009. Ale ich celkový počet (9,98 milióna) je stále solídny výsledok. Dôvodom väčšieho úbytku turistov bol najmä vysoký porovnávací základ vzhľadom na vlaňajší rekord, keď v júli navštívilo Španielsko 10,5 milióna cudzincov.Počet zahraničných turistov v uplynulých niekoľkých rokoch celkom trikrát prekročil psychologickú hranicu desať miliónov ľudí, a to dvakrát v auguste a raz v júli.Vedúci predstavitelia španielskeho turistického priemyslu pripisujú tohoročný júlový pokles návštevníkov oživenému záujmu o stredomorské destinácie, ako sú Tunisko a Turecko, ktorých sektor cestovného ruchu v ostatných rokoch trpel pre teroristické útoky a nestabilitu.V prípade Turecka urobilo nedávne oslabenie líry krajinu ešte atraktívnejšou pre zahraničných návštevníkov.Aj výnimočne teplé počasie v severnej Európe malo za následok, že pre tamojších obyvateľov bolo zbytočné letieť do Španielska, aby si užili slnko a more. Francúzsko, Nemecko, Británia, a dokonca aj Fínsko a Nórsko zažili horúce leto. V Rusku bola teplota v júni o osem stupňov vyššia ako zvyčajne.Ministerka pre cestovný ruch Reyes Marotová bagatelizovala pokles zahraničných turistov tento rok v júli a vyhlásila, že vláda chceaby predišla nadmernej záplave turistov. V niektorých vyhľadávaných destináciách sa domáci obyvatelia už vlani búrili proti masovému cestovnému ruchu.Ministerka tiež zdôraznila, že kumulovaný údaj za sedem mesiacov do konca júla ukázal nárast počtu zahraničných návštevníkov o 0,3 % na 47,1 milióna osôb. A ich výdavky stúpli ešte viac, medziročne o tri percentá.Marotová dodala, že jej ministerstvo chce diverzifikovať možnosti pre turistov, pretože niektoré destinácie sú v súčasnosti, a to vytvára. Nešpecifikovala pritom, o ktoré časti krajiny ide.Baleárske ostrovy naďalej kraľujú zoznamu najobľúbenejších turistických destinácií v Španielsku. Až 24,4 % z celkového počtu zahraničných turistov zavítalo v júli tohto roka práve na tieto ostrovy. Katalánsko sa umiestnilo na druhom mieste s 23,9 % a tretia bola Andalúzia s 13,3 %.Napriek tomu sa však počet zahraničných návštevníkov vo všetkých troch regiónoch v júli oproti vlaňajšku znížil. Madridský región zaznamenal opačný trend, a to nárast počtu zahraničných turistov v júli o 6,7 %.Turisti, ktorí v júli prišli, strávili v Španielsku menej dní v porovnaní s ostatnými rokmi. Priemerný pobyt v júli bol štyri až sedem nocí.