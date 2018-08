Počet žiadostí o podporu v USA nečakane klesol

Ilustračná snímka. Foto: PEXELS Foto: PEXELS

Washington 16. augusta (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol a pohybuje sa blízko takmer 50-ročného minima. To signalizuje, že trh práce je silný a blízko plnej zamestnanosti.Podľa údajov amerického ministerstva obchodu sa počet nových žiadostí o podporu v týždni do 11. augusta po očistení od sezónnych vplyvov znížil o 2000 na 212.000 z revidovaných 214.000 týždeň predtým.Ekonómovia pritom počítali s nárastom nových žiadostí na 215.000 z pôvodných 213.000 pred revíziou.Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 1000 na 215.000.Ministerstvo práce zároveň informovalo, že počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 4. augusta klesol o 39.000 na 1,72 milióna.Trh práce v USA je podľa ekonómov blízko plnej zamestnanosti. Miera nezamestnanosti dosiahla v júli 3,9 %.