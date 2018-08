MsČ Petržalka vynovila detské ihrisko na Gessayovej ulici

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) – V bratislavskej Petržalke pribudlo vynovené multifunkčné ihrisko, najnovšie pri Základnej škole Gessayova za 12.350 eur. Počas rekonštrukcie mestská časť (MsČ) vyčistila a doplnila trávnik, na mantineli vymenila poškodené časti a pribudli aj nové bránkové siete.doplnila Katarína Mrázová z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Pripravuje sa tiež revitalizácia detského ihriska v útlme na Vilovej ulici za takmer 20.000 eur.Mestská časť spravuje 50 verejných detských ihrísk, ktoré obnovuje postupne. V uplynulom roku zrevitalizovala dve ihriská, a to na Znievskej ulici za 28.000 eur a na Vavilovovej ulici, kde prispela sumou 8000 eur. Samospráva zároveň kompletne obnovila ihrisko v parku medzi ulicami Vyšehradská, Šášovská a Vigľašská za 180.000 eur, čím vznikol Športový areál Jama s rozlohou 17 ároch. Popri tom mestská časť dokupuje na existujúce ihriská aj hracie prvky. V roku 2017 takto preinvestovala viac ako 18.000 eur a v roku 2016 vyše 4000 eur. Najviac investícií bolo v roku 2015, takmer 20.000 eur.Petržalka má všetky svoje ihriská oplotené a to z viacerých dôvodov. V prvom rade ide podľa samospráv o bezpečnosť detí, ďalšiu funkciou oplotenia je zabránenie vstupu voľne pohybujúcich sa psov. V neposlednom rade slúži oplotenie ako rozpoznávací prvok, keďže vymedzuje priestor ihriska.Pre zachovanie bezpečnosti a čistoty na nich pracovníci Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka kontrolujú raz týždenne všetky ihriská, stav hracích prvkov, smetných košov, lavičiek či pieskovísk. Jedenkrát do roka si nechávajú vypracovávať certifikované revízie. Pravidelne sa zbierajú odpadky, hrabe lístie, kosí tráva a prehrabávajú pieskoviská. Údržba ihrísk by sa mala do budúcna zintenzívniť, naplánované je tiež vybudovanie nových detských ihrísk v chýbajúcich lokalitách s dôrazom na vnútrosídliskové zóny.