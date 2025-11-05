Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.11.2025
 Meniny má Imrich
 24hod.sk    Z domova

05. novembra 2025

Pochod v Bratislave si vyžiada obmedzenia, polícia bude situáciu aktívne usmerňovať


Tagy: Bratislava bratislavská polícia Dopravné obmedzenia Pochod verejné zhromaždenia

Polícia informuje o obmedzeniach v súvislosti so stredajším verejným zhromaždením a pochodom, ktoré sa bude ...



6437ba6b351ff906963506 676x451 5.11.2025 (SITA.sk) - Polícia informuje o obmedzeniach v súvislosti so stredajším verejným zhromaždením a pochodom, ktoré sa bude konať od 17:00 v širšom centre Bratislavy. Bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková upozorňuje na možnosť výrazného dopravného obmedzenia, najmä v blízkosti Námestia Nežnej revolúcie, Námestia SNP, Hurbanovho námestia, Suchého mýta, Hodžovho námestia, Obchodnej ulice, Kollárovho námestia, Námestia 1. mája a Námestia Slobody.


"Dopravní policajti budú situáciu v cestnej premávke aktívne usmerňovať, riadiť a zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy," uvádza polícia. Vodičov upozorňujú na možné zdržanie a účastníkov cestnej premávky žiadajú, aby sa v čase konania zhromaždenia a pochodu vyhli prejazdu cez uvedené ulice a využili alternatívne trasy. Rovnako apelujú na vodičov, aby sa riadili pokynmi polície.


Zdroj: SITA.sk - Pochod v Bratislave si vyžiada obmedzenia, polícia bude situáciu aktívne usmerňovať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislava bratislavská polícia Dopravné obmedzenia Pochod verejné zhromaždenia
