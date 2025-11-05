|
Streda 5.11.2025
Meniny má Imrich
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|
05. novembra 2025
Pellegrini privítal poľského prezidenta, posilniť chcú spoluprácu v energetike aj bezpečnosti – VIDEO
Tagy: bilaterálna návšteva Poľský prezident pomoc Ukrajine Prezident Slovenskej republiky rusko-ukrajinský konflikt
Slovensko a Poľsko majú záujem posilniť spoluprácu v oblasti energetiky a bezpečnosti. Poľský prezident Karol Nawrocki sa na tom zhodol s prezidentom
5.11.2025 (SITA.sk) - Slovensko a Poľsko majú záujem posilniť spoluprácu v oblasti energetiky a bezpečnosti. Poľský prezident Karol Nawrocki sa na tom zhodol s prezidentom Petrom Pellegrinim na svojej prvej návšteve Slovenska.
Hlavy štátov hovorili tiež o rozvoji cestnej infraštruktúry, ktorá spojí naše krajiny, ako aj o geopolitických otázkach, najmä o vojne na Ukrajine a migrácii. Ako povedal Pellegrini, Poľská republika je pre Slovensko strategickým partnerom. Spoločné stretnutie sa podľa neho nieslo v priateľskej atmosfére, pričom s Karolom Nawrockim našli zhodu v diskutovaných témach.
„Som veľmi rád, že naše rokovanie s pánom prezidentom nebolo formálne a len diplomatické, ale bolo veľmi priame, otvorené a konkrétne,“ zhodnotil.
Pripomenul, že Poľsko predstavuje pre slovenskú ekonomiku významný trh a je druhou krajinou, do ktorej slovenské firmy najviac investujú. Poľskí turisti sú zároveň po Čechoch druhou najpočetnejšou skupinou zahraničných návštevníkov u nás. Podľa slovenskej hlavy štátu je dôležité posilniť severo-južnú spoluprácu a dokončiť infraštruktúrne projekty.
„Informoval som pána prezidenta, že sa podarilo ukončiť posledné tri úseky verejného obstarávania na diaľnicu D3. Povedal som tiež, že časť rýchlostnej cesty R4 Via Carpatia je od roku 2024 zapísaná v zozname strategických investičných projektov do budúcnosti a Slovensko má záujem tieto projekty čo najskôr dokončiť,“ uviedol Pellegrini. Nawrocki to označil za dobrú správu pre poľských podnikateľov, investorov a možnosti ekonomickej spolupráce.
Zhodu našli aj v oblasti energetiky. Slovensko víta rozhodnutie Poľskej republiky pristúpiť k produkcii elektrickej energie z jadra, keďže Poliaci sa chystajú vybudovať svoju prvú atómovú elektráreň v spolupráci s USA. Ako Pellegrini povedal, Slovensko má dlhoročné skúsenosti s prevádzkou jadrových elektrární a disponuje špecialistami v tejto oblasti, preto Nawrockému ponúkol pomoc našej krajiny v oblasti expertízy. Hlavy štátov hovorili tiež o energetickej bezpečnosti.
„Vítam aktivity poľskej vlády, ktoré umožnia, aby cez prepojenie našich plynových sústav do budúcna Poľsko predstavovalo výraznú alternatívu dovozu plynu na Slovensko. Samozrejme, ak bude za rozumnú cenu a rozumné tranzitné poplatky,“ podotkol.
V oblasti obrany Pellegrini víta intenzívne rokovania medzi ministrami obrany Slovenska a Poľska, ako aj podpis vzájomnej dohody o spolupráci. Slovensko je pripravené v rámci vyzbrojovania Ozbrojených síl SR výrazne spolupracovať s poľským zbrojárskym priemyslom a máme záujem o tanky K2.
„Poľsko dnes využíva aj kapacity nášho zbrojárskeho priemyslu pri munícii, ktorá je dodávaná nielen do Poľska, ale aj na Ukrajinu,“ dodal. Nawrocki pripomenul, že Poľsko venuje päť percent HDP na armádu, ktorá je jedna z najväčších v Európe, má približne 200-tisíc vojakov. Poľský prezident je podľa svojich slov veľmi rád, že Slovensko aj Poľsko ťahajú za ten istý povraz, čo sa týka migrácie v Európe.
„Som presvedčený, že o tomto našom postoji presvedčíme aj Maďarsko aj Česko na najbližšom samite V4. Nebudeme súhlasiť s tým, aby o migrácii na našom území rozhodovala Európska únia,“ skonštatoval. Nawrocki tiež zdôraznil, že Poľsko aj Slovensko podporujú Ukrajinu.
„Keď vidím, ako Slovensko pomáha Ukrajine, tak neviem, z čoho vyplýva ten názor, že Slovensko má iný názor, čo sa týka pomoci Ukrajine, ako Poľsko. Pomoc Slovenska je reálna a odzrkadlená v štatistike, napríklad v oblasti energetiky, ale aj vo vojenskej oblasti,“ povedal. Pellegrini zdôraznil, že Slovensko má jednotný postoj s Poľskom v tom, že jasne označilo tento útok za agresiu Ruska voči Ukrajine. Zároveň významným spôsobom pomohlo Ukrajine vojensky a teraz jej pomáha v ďalších oblastiach.
„Som rád, že prezident Nawrocki nenaskočil na ľahkú cestu kritizovať Slovensko, lebo tak robia niektoré iné krajiny, ale reálne sa pozrel a naštudoval si, akým spôsobom Slovensko Ukrajine pomáha a má dobrý prehľad o tom, čo všetko Slovensko aj v týchto dňoch a hodinách pre Ukrajinu robí,“ povedal.
Súčasne poznamenal, že s Poľskom sa zhodneme aj v tom, že si želáme čo najskorší spravodlivý a udržateľný mier, ktorého súčasťou uzavretia musí byť aj Ukrajina, ktorej sa vyjednávanie týka. Pokiaľ bude trvať vojna, SR bude naďalej Ukrajine pomáhať s dodávkami elektriny, plynu, humanitárnej pomoci a odmínovacích systémov.
„Slovensko bude na svojom území vyrábať aj veľké množstvo vojenskej techniky, ktorá je prostredníctvom našich partnerov zo Severoatlantickej aliancie nakoniec dodávaná aj na samotnú frontovú líniu,“ dodal Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini privítal poľského prezidenta, posilniť chcú spoluprácu v energetike aj bezpečnosti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
