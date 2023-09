Pochované kosti. Temná minulosť. A veci, o ktorých sa nehovorí...

Tentoraz musí obľúbená detektívka kopať naozaj v dávnej minulosti...

Pochované kosti je už piaty diel série s Josie Quinnovou a Lisa Regan si udržiava latku kvality.

Detektívka Josie Quinnová sa teší na pokojnú večeru so svojím priateľom Noahom u jeho matky. Keď však prídu k nej, nájdu ju za domom v záhrade. Bez známok života a s ústami plnými hliny.

Počas vyšetrovania sa objavuje množstvo záhadných fragmentov a stôp. Ide o ruženec zahrabaný v hline blízko tela Colette Fraleyovej alebo o flash disk s menom Drew Pratt, najslávnejšej nezvestnej osoby v Dentone. Josie zistí, že Pratt mal brata. Aj ten bol nezvestný dovtedy, kým jeho telo nevyplavila rieka. Postupne sa vynára viac súvislostí a Josie začína váhať.

„Dobre, pozrieme sa na to, ale ak nepatrí jej bývalému manželovi, tak komu potom? Načo by bola žene ako Colette Fraleyová štyridsaťpäťročná spona na opasok, indiánsky hrot šípu a USB kľúč označený ako ‚Pratt‘? A prečo sa to ukrývalo na dne šijacieho stroja?“ uvažoval Mettner.

Hummel nadvihol USB kľúč. „Pravdepodobne bude najrozumnejšie začať s týmto. Zoberieme ho na stanicu a dáme skontrolovať, kým na to nanesieme prach na odtlačky prstov. Dezinfikovanie pri procese zberu by mohlo znehodnotiť obsah.“

Je možné, že by sa Noahova matka, láskavá a usporiadaná Colette, zaplietla do zločinu? Prežije jej krehký vzťah s Noahom takéto obvinenie? Josie a jej tím postupuje v pátraní, ale vrah je tentoraz o krok pred nimi a obetí stále pribúda.

Krátke a svižné kapitoly. Trošku rodinnej drámy i romantiky. Temná minulosť a veci, o ktorých sa nehovorí...

Aj to sú Pochované kosti .

Autorka umne drží čitateľa v strehu, vkladá rôzne ďalšie indície, naťahuje ho, provokuje. Tu skvele zafungovali tri predmety, ktoré našli u zavraždenej Colette. Silnou stránkou je samotný štýl Lisy Regan - vie vystavať zaujímavý príbeh, dobre strieda opisné časti s dialógmi, pokojnejšie vzťahové pasáže s dynamickými a napínavými.