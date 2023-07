Pochúťky pre vašu mačku: zistite, aké je obľúbené krmivo vášho domáceho maznáčika

Každý majiteľ domáceho maznáčika si dáva záležať na tom, aby mu sprostredkoval ideálne množstvo živín pre zdravý rast a dlhý život. Mnoho výrobcov krmív preto dbá na to, aby poskytovali svojím zákazníkom produkty odpovedajúce potrebám ich domácich zvieratiek v optimalizovanej podobe i forme. Rozdiely v krmive nerozoznávame iba medzi jednotlivými druhmi maznáčikov, ale i v rámci samotných plemien a jednotlivcov, ako teda vybrať to krmivo, ktoré bude pre vášho psíka, mačičku alebo napríklad andulku ideálne?

Na čo sa zameriavať pri výbere krmiva

Prvým dôležitým kritériom pri výbere krmiva pre domáce zvieratká je už zmienený druh. Nielen krmivá pre vtáky a cicavce či plazy sa líšia, i krmivá pre psíky a krmivá pre mačky mávajú veľmi odlišné zloženie, aby vhodne a dostatočne odpovedali ich potrebám. Klasické krmivá pre domáce zvieratká sú riešené ako zmesi so štandardizovaným zložením, ktoré má prinášať všetky potrebné živiny, je však vhodné vždy kombinovať niekoľko typov.

Aké sú kritéria výberu krmiva pre jednotlivé druhy maznáčikov

Krmivá pre jednotlivé druhy sa obvykle primárne zakladajú na veku a veľkosti zvieratka. Pretože výživa mláďat a dospelých jedincov sa výrazne odlišujú, primárne je potreba pri hľadaní vhodného krmiva odlišovať typy určené pre mláďatá (tu býva tiež viacero typov pre malé mláďatká a potom dospievajúce jedince) a pre dospelé jedince. U dospelých maznáčikov je potom veľmi dôležité naviazať typ a dávkovanie krmiva na aktuálny stav, tzn., vek, hmotnosť a aktivitu. Drobný psík, ktorý trávi väčšinu času v byte, bude napríklad vyžadovať oveľa menej jedla (čo sa týka množstva i dávok za deň) ako veľký aktívny pes.

Akú formu krmiva zvoliť

U exotických vtákov, rybičiek či plazov býva potrava jednodruhová, nemusí však byť jednotvárna – vtáky sa obvykle kŕmia zmesou semien, ktorú je však možné doplňovať ovocím, plazy zasa preferujú živú potravu. Pre klasických domácich maznáčikov, ktorí sú v podstate všežraví, teda psy a mačky, je možné sa rozhodovať medzi granulami (teda suchou stravou), konzervami či vareným jedlom a čerstvým mäsom. Konkrétny typ stravy/krmiva je vhodné u každého zvieraťa zvlášť vyskúšať, pretože môže mať svoje preferencie, často sa však pristupuje ku striedaniu typov krmív.

Na čo si dať pri voľbe krmiva pozor

Ak sa rozhodnete svojmu psíkovi alebo mačičke dávať granule, nemusíte sa báť, že by nedostávali dostatok živín v porovnaní so zvieratkami, ktoré dostávajú čerstvé mäso alebo konzervy. Je však veľmi nutné správne nastaviť dávkovanie, pretože výživová hodnota oboch typov stravy sa líši a mala by odpovedať konštitúcii a aktivite zvieraťa. Ak sa rozhodnete krmivá striedať, jednotlivé porcie vážte práve podľa obsahu bielkovín a tukov. Ideálnym postupom je ponúknuť zvieratku niekoľko druhov potravy a nechať ho samotné, nech vám naznačí, čo preferuje. Veľký výber nájdete na zoo obchod - fera.sk.