Pochybné riešenie exekúcií a polopravdy Viskupiča. Je zrušenie stravných lístkov skutočne výhodné?

Zásadná hrozba finančného príspevku

Gastrolístky z taniera neujedajú

5.10.2020 - Asociácia moderných benefitov (AMOBE) považuje za nešťastné, že vo verejnej diskusii o zásadných zmenách pri stravných lístkoch opäť odznievajú klamlivé informácie a nie dáta a fakty. Napríklad predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič má v diskusii o nevýhodnosti stravných lístkov používať oproti realite o 100 % nadhodnotené tržby emitentov."Pán Viskupič hovorí o štátom garantovanom biznise emitentov v hodnote 70 mil. eur. Ak by si spočítal na finstate verejne dostupné dáta, zistil by, že tržby emitentov dosiahli približne 35 mil. eur. Je teda otázne, do akej miery správne sú aj ostatné dáta, na základe ktorých štát tvrdí, že finančný príspevok je skutočne výhodnejší,“ konštatoval v pondelok prezident AMOBE Štefan Petrík.Kým v Belgicku v roku 2014 štát do diskusie priniesol podľa AMOBE detailnú analýzu, porovnávajúcu finančný príspevok a digitalizáciu stravných lístkov, na Slovensku verejní predstavitelia používajú pri obhajobe zavedenia finančného príspevku minimálne polopravdy.Viskupič rovnako podľa asociácie avizoval, že jedna zo zásadných hrozieb finančného príspevku, jeho chýbajúca ochrana pred exekúciou, sa dá vyriešiť jednoducho tým, že v zákone sa takáto exekúcia zakáže.„Nehovorí už však, ako to bude v praxi. Akým spôsobom preukáže zamestnanec, že peniaze na účte, na ktoré chce siahnuť exekútor, sú ešte z príspevku na stravovanie? A naopak, ako exekútor dokáže, že exekuovaný už svoj príspevok použil a neoprávnene chráni iné peniaze na účte?“ dodal Petrík.Najväčším prekvapením je však podľa AMOBE vyjadrenie Viskupiča o tom, že rozšírenie možností príspevku na stravovanie o finančný príspevok zásadným spôsobom zníži podnikateľom administratívnu záťaž.Namiesto dnešnej situácie, keď sa vo firme vyberie jedna forma príspevku, budú vo firme po novom paralelne minimálne až štyri formy príspevku – papierové stravné lístky, elektronické stravné lístky, stravné v hotovosti a stravné na účet.„Počuť od predstaviteľa strany, hlásiacej sa k znižovaniu administratívnej záťaže pre podnikateľov, vyjadrenie o tom, že toto riešenie je lepšie ako dnešný stav, je minimálne zvláštne. Realita bude taká, že administratíva výrazne vzrastie,“ doplnil Petrík.AMOBE zároveň vyzýva k diskusii postavenej na dátach aj záujmové podnikateľské združenia. „Ak niekto hovorí, že gastrolístky ujedajú z taniera zamestnancom, mal by to aj preukázať. Zamestnanec neplatí žiaden poplatok a dostáva v zmysle zákona 1:1 svoj príspevok, aj príspevok zamestnávateľa,“ upozornil Petrík.Podľa neho neobstojí ani tvrdenie, že zamestnancovi gastrolístky ujedajú z taniera cez poplatky zamestnávateľa či reštaurácie. „Ani zamestnávatelia, ani reštaurácie by tých v priemere 16 centov automaticky na stravníka neposunuli. Stačí sa pozrieť, ako dopadlo v minulosti znižovanie DPH napríklad na potraviny. Ich ceny rástli aj po tomto znížení,“ uzavrel Petrík.Asociácia moderných benefitov združuje spoločnosti Edenred Slovakia, UP Slovensko a Doxx-Stravné lístky. Členovia asociácie zabezpečujú zamestnanecké benefity, vrátane papierových a elektronických stravných lístkov, pre viac ako 770 000 zamestnancov pracujúcich u takmer 35 000 zamestnávateľov a SZČO.Agentúra SITA požiadala o reakciu aj predsedu Výboru NR SR pre financie a rozpočet Mariána Viskupiča.