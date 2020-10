Mená víťazov v pondelok v Štokholme oznámil tajomník Nobelovej komisie pre fyziológiu alebo medicínu Thomas Perlmann.

Trojica mala podľa webstránky Nobelových cien „rozhodujúci prínos do boja proti krvou prenášanej hepatitíde“, ktorá je celosvetovým zdravotným problémom spôsobujúcim cirhózu a rakovinu pečene.

„Harvey J. Alter, Michael Houghton a Charles M. Rice urobili kľúčové objavy, ktoré viedli k identifikácii nového vírusu, vírusu hepatitídy C. Dôležitými krokmi vpred boli ešte pred ich prácou objavenie vírusov hepatitídy A a B, no väčšina prípadov hepatitídy prenesenej krvou zostávala nevysvetlená. Objavenie vírusu hepatitídy C objasnilo príčinu zostávajúcich prípadov chronickej hepatitídy a umožnilo vznik krvných testov a nových liečiv, ktoré zachránili milióny životov,“ konštatuje webstránka.

Vedci dostanú spolu s prestížnym ocenením aj zlaté medaily a rozdelia si finančnú odmenu 10 miliónov švédskych korún (v prepočte zhruba 960-tisíc eur).

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.nobelprize.org.