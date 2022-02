Pochybnosti o Hatrákovej zosilneli po slovách týraných žien, europoslanci by aktuálnu voľbu najradšej zrušili

Slovensko ignoruje výzvu dodnes

3.2.2022 (Webnoviny.sk) - Aktuálna voľba komisárky pre deti by sa podľa viacerých europoslancov mala zrušiť. Ako informovala členka Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová, pod predmetnú výzvu sa okrem nej podpísali aj Michal Šimečka, Michal Wiezik, Martin Hojsík a Vladimír Bilčík.Nicholsonová v tejto súvislosti zdôraznila, že momentálna kandidátka na komisárku Katarína Hatráková je aktívnou poslankyňou, čo narúša princíp demokratickej voľby, pretože to znevýhodňuje občianskych kandidátov.„Už pri voľbe Viery Tomanovej za komisárku pre deti nás veľmi ostro kritizoval Výbor OSN pre práva dieťaťa kvôli tomu, že voľba ombudsmanky bola spolitizovaná, kandidátka bola aktívnou političkou a poslankyňou Národnej rady SR,” pripomenula Nicholsonová.Výbor zároveň podľa nej Slovensko v roku 2016 vyzval, aby odpolitizovalo proces voľby a zabezpečilo nezávislosť inštitúcie komisára pre deti. „Dodnes túto výzvu ignorujeme," skonštatovala.Pokiaľ ide o Hatrákovú, podľa Nicholsonovej na základe medializovaných informácií silnejú pochybnosti aj o jej ľudských a odborných kvalitách.„Naše deti si zaslúžia komisára/komisárku, ktorý/á dokáže odborne a bez akéhokoľvek politického ovplyvňovania účinne ochraňovať ich práva a záujmy tých najzraniteľnejších," dodala europoslankyňa s tým, že Úrad komisára pre deti by nemal byť naďalej len politickou trafikou.Hatrákovú navrhol predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Podľa Denníka N mala Hatráková ako terapeutka alebo poslankyňa v dvoch prípadoch týrané ženy odrádzať od toho, aby sa obrátili na súd, a navrhovala im terapie a uzatváranie dohôd s násilníkmi.Ona sama to označila za zavádzajúce interpretácie jej vyjadrení.