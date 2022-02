V roku 2021 McDonald’s posilňoval predajné kanály, otváral nové reštaurácie a pomáhal

Zmena vo vedení

3.2.2022 (Webnoviny.sk) -Návštevnosť reštaurácií McDonald's na Slovensku sa aj napriek obmedzeniam počas minulého roka vyšplhala na 12,5 milióna zákazníkov.Dôležitou udalosťou bola minulý rok zmena na pozícii generálneho riaditeľa pre Českú republiku a Slovensko. Po siedmich rokoch vystriedal Tomasza Rogacza nový líder Dan Camp, ktorý prišiel z Ameriky, pričom v spoločnosti pôsobí už viac ako 30 rokov. Pred svojím príchodom na starý kontinent pôsobil ako Operations Officer v rámci novovytvoreného Long Beach Field Office-u v USA, kde bol zodpovedný napríklad za predaj a cash flow, riadenie prevádzky, franchisingu a mal tiež na starosť partnerstvo s franšízantami prevádzkujúcimi približne 650 reštaurácií. "Som veľmi rád, že som dostal skvelú príležitosť pripojiť sa k tímu McDonald's na Slovensku a v Čechách. Presťahoval som sa do Prahy s rodinou a je pre mňa povzbudzujúce, že vidím rovnaké ambície a oddanosť značke. Mojou víziou je pracovať tak, aby si reštaurácie v oboch krajinách prichádzali pozerať z celého sveta a aby videli nielen úžasné prevádzky, ale aj fantastických ľudí a tisíce hostí, ktorých každý deň obsluhujeme," hovoríV celonárodnej ankete Najzamestnávateľ 2020 získala začiatkom minulého roka spoločnosť prvenstvo v kategórii Cestovný ruch, gastro a hotelierstvo, kde sa oň uchádzalo 25 firiem. Aktuálne za rok 2021 sa spoločnosť v ankete vo svojej kategórii umiestnila na 2. mieste. "Všetci naši zamestnanci majú rovnakú príležitosť na profesionálny rast či postup po kariérnom rebríčku. McDonald’s dlhodobo podporuje diverzitu, inklúziu a rodovú rovnosť, čo sú tiež kľúčové hodnoty, na ktorých si zakladáme. Od januára 2021 sa nám podarilo vytvoriť 224 nových pracovných miest. V súčasnosti zamestnávame 2 726 ľudí," upresnilaPočas roka dominoval medzi zákazníkmi predovšetkým predaj jedla so sebou, pričom väčšina zákazníkov využila najobľúbenejší predajný kanál McDrive. Cez tento predajný kanál prechádzalo 60 % objednávok z celkového predaja.Správanie zákazníkov sa tiež do značnej miery preorientovalo na objednávky cez samoobslužné kiosky, ktoré využívalo až 50 % návštevníkov slovenských reštaurácií.Začiatkom roka 2021 pripravila spoločnosť pre svojich zákazníkov darček v podobe rozšírenej ponuky McDelivery o raňajkové menu v Bratislave a v Košiciach. Doručenie zabezpečovala doručovacia služba Wolt. Následne McDonald’s rozšíril svoju doručovaciu službu McDelivery aj do ďalších slovenských miest, pričom aktuálne zabezpečuje dovoz v 11 mestách. ( Aktuálne sa od konca januára 2022 k doručovacím spoločnostiam pridali dvaja noví partneri - foodpanda a Bolt Food). Zmeny a novinky priniesla aj mobilná aplikácia spoločnosti, ktorá od minulého roka ponúka personalizované ponuky zvýhodnených kupónov, čo prinieslo značný nárast aktívnych používateľov o 36 % v porovnaní s januárom 2021.V poslednom kvartáli minulého roka sa podarilo spoločnosti otvoriť dve nové prevádzky. Prvú v novom multifunkčnom projekte NIVY pri autobusovej stanici v Bratislave a druhú v Poprade. Rok 2021 spoločnosť McDonald’s uzavrela s 37 reštauráciami, z ktorých 24 prevádzkovalo osem licenčných partnerov.Dopyt po bezmäsitých alternatívach neustále rastie nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Preto sa McDonald’s rozhodol v prvom kvartáli 2021 rozšíriť ponuku o bezmäsité pochúťky, v ktorých namiesto mäsa nájde zákazník zeleninovú placku.Počas posledných mesiacov sa spoločnosť zapojila predovšetkým do pomoci a podpory nemocniciam. "Spolu s franšízovými partnermi sme pravidelne poskytovali pomoc viacerým slovenským nemocniciam. Pre ľudí v prvej línií a najmä pre zdravotníkov sme od začiatku pandémie pripravili až 52 -tisíc porcií jedla, ktoré im pomáhali udržiavať energiu počas najnáročnejších dní v boji proti koronavírusu. Prácu našich zdravotníkov si nesmierne vážime a aj naďalej ostávame dobrým susedom, na ktorého sa môžu ľudia spoľahnúť nielen v ťažkých časoch,"Spoločnosť nezabudla ani na školákov, ktorí nemohli minulý rok odohrať série zápasov najväčšieho futbalového turnaja McDonald's Cup a preto pripravila tréninigové online videá. Navyše venovala takmer 700 školám potrebnú športovú výbavu pre učiteľov telocviku.Okrem toho zabezpečila začiatkom školského roka potrebné knihy pre zariadenie prvej anglickej knižnice na prešovskom gymnáziu.Spoločnosť vymenila minulý rok plastové príbory za udržateľnejší drevený variant. Z posledných plastových príborov vyrobila limitovanú edíciu piatich originálnych lavičiek, ktoré zdobia vybrané slovenské prevádzky. Predchádzali tomu viaceré aktivity - výmena plastových slamiek za papierové, odstránenie plastového obalu zmrzliny McFlurry či celosvetový záväzok k zníženiu spotreby nerecyklovateľného plastu pri hračkách k obľúbenému Happy Meal-u. Spoločnosť predstavila svoje Upratovacie hliadky (Trash Patrols) a interný program #MekáčUpratuje. Počas leta sa zamestnancom podarilo vyzbierať približne 3 tony prírodnej záťaže.Od roku 2003 je McDonald's Slovakia hlavným partnerom neziskovej organizácie RMHC n.o., ktorá pomáha malým pacientom a ich rodinám zlepšovať podmienky hospitalizácie , aby mohli zostať nablízku aj v nemocničnom prostredí. Zameriava sa na rekonštrukciu izieb, spoločných priestorov či oddychových zón, ale aj na zabezpečene najmodernejších prístrojov a nového zariadenia pre detské oddelenia. "Aby mohla nezisková organizácia aj naďalej plniť svoje poslanie, spoločnosť McDonald’s počas minulého roka zorganizovala viaceré charitatívne zbierky, z ktorých celý výťažok putoval práve na podporu našich aktivít v nemocniciach. Vďaka zákazníkom a odhodlaným zamestnancom sa podarilo počas roka 2021 vyzbierať rekordných 208 891 eur, z ktorých sumou 53 016 eur prispeli zákazníci počas decembra kúpou samolepky v tvare vianočného stromčeka," upresnilaInformačný servis