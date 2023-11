Počin Blahu považuje Pellegrini za detinský a trápny, strana zvažuje podporenie mimoriadnej schôdze na odvolanie 

Prejav elementárnej úcty

Návrh na odvolanie Blahu

8.11.2023 (SITA.sk) - Mimoriadna schôdza Národnej rady SR k odvolaniu podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu Smer-SD ) bude pravdepodobne na budúci týždeň v utorok.Informoval o tom po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou predseda parlamentu Peter Pellegrini Hlas-SD ) s tým, že sa nemôže očakávať, že Blaha bude odvolaný z funkcie.„Ešte zvážime, či schôdzu umožníme otvoriť, alebo nie,“ povedal. Predseda parlamentu zároveň informoval, že na budúci týždeň by sa mohla uskutočniť aj parlamentná schôdza k vysloveniu dôvery vláde, teda k schvaľovaniu programového vyhlásenia vlády.„Počin podpredsedu Blahu považujem za detinský, trápny a naozaj sa s ním neviem stotožniť, pretože Blaha to video nenatáčal vo svojom byte, ale vo svojej kancelárii a v priestoroch NR SR. Musí si uvedomiť, že teraz je podpredsedom NR SR, ktorý v zmysle nášho protokolu niekedy sedí ešte v bližšom rade ako členovia vlády,“ povedal Pellegrini.Zároveň si nemyslí, že by mal niekto „teatrálne odstraňovať" vlajku Európskej únie či portrét prezidentky len preto, že má iný názor, a dodal, že elementárnu úctu je potrebné prejavovať všetkému, čomu treba.Pellegrini ďalej uviedol, že s Blahom v utorok komunikoval. „Vyjadril sa, že to považuje za chybu a že takto pravdepodobne konať nemal,“ uviedol. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) odovzdalo podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s jediným bodom – návrhom na odvolanie podpredsedu Národnej rady SR Ľuboša Blahu (Smer-SD).Z funkcie ho chce odvolať za to, že „nahradil portrét prezidentky portrétom masového vraha Che Guevaru“ a tiež odstránil vlajku Európskej únie zo svojej kancelárie v Národnej rade SR. Jeho konanie považuje KDH za neprípustné.