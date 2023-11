Ukrajina musí potlačiť korupciu a prijať zákon o lobingu, eurokomisia odporúča začať rozhovory o vstupe do EÚ

Podmienky pre Ukrajinu

Neexistuje žiadna záruka dohody

Na chvoste sú Srbsko a Kosovo

8.11.2023 (SITA.sk) - Európska komisia oficiálne odporučila začiatok rozhovorov o členstve Ukrajiny v Európskej únii , keď splní zostávajúce podmienky na vstup do bloku.Tento krok sa očakával po tom, ako dvaja predstavitelia EÚ, ktorí mali možnosť nahliadnuť do nedávno zverejnenej správy o snahách Ukrajiny a ďalších deviatich krajín na členstvo, zverejnili niektoré podrobnosti o jej obsahu.„Komisia odporúča, aby Rada EÚ začala prístupové rokovania s Ukrajinou,“ uviedla Európska komisia. Uviedla, že rozhovory by sa mali formálne začať, keď Kyjev splní zostávajúce požiadavky.Podobný návrh predložila aj v prípade Moldavska. Medzi podmienky pre Ukrajinu patrí potlačenie korupcie, prijatie zákona o lobingu v súlade s normami EÚ a posilnenie ochrany národnostných menšín.Hoci ide o dôležitý krok v snahe Ukrajiny o členstvo v EÚ, nezaručuje, že žiadosť Kyjeva bude úspešná. Švédsky minister zahraničných vecí označil korupciu na Ukrajine za „pohromu, ktorú treba riešiť“, zatiaľ čo jeho fínska kolegyňa povedala, že jej krajina je „veľmi odhodlaná podporiť európsku cestu Ukrajiny“.Komisia okrem Ukrajiny a Moldavska priniesla pomerne dobré správy aj pre Gruzínsko. Tbilisi by malo oficiálne dostať status kandidátskej krajiny, keď vyrieši súčasné nedostatky vrátane boja proti korupcii a volebného systému.To však neznamená, že čoskoro začne prístupové rozhovory. Krajina bude musieť prekonať ďalšie reformné prekážky, kým sa tak stane.Očakáva sa, že lídri EÚ rozhodnú, či schvália tieto odporúčania na samite v Bruseli 14. a 15. decembra. Neexistuje žiadna záruka, že sa na tom jednomyseľne dohodnú. Napríklad Maďarsko a Slovensko sú obzvlášť chladné, pokiaľ ide o snahy Ukrajiny stať sa členom EÚ.Členstvo v EÚ sa momentálne zdá byť problematické pre krajiny na Balkáne. Bosnu a Hercegovinu naďalej sužujú etnické rozdiely, pre ktoré sú reformy takmer nemožné. Komisia uviedla, že táto krajina by mala začať rokovania o členstve až po dosiahnutí väčšieho pokroku.Vyjadrila znepokojenie nad justičným systémom a ďalšími zlyhaniami v oblasti práv v bosnianskosrbskej časti krajiny. Srbsko a Kosovo odmietajú normalizovať svoje vzťahy a sú na „chvoste“ v zástupe krajín čakajúcich na členstvo v EÚ.Nádeje Turecka na vstup sú na mŕtvom bode. Krajina začala svoje rozhovory o členstve v EÚ v roku 2005, no v posledných rokoch sotva pokročili.Správa o pokroku Ankary bola pochmúrna, napriek tomu, že sa blok spolieha na Turecko, že zabráni migrantom v príchode do Európy.Komisia zaznamenala „vážne nedostatky vo fungovaní demokratických inštitúcií Turecka". Píše sa v ňom, že „demokratické spiatočníctvo pokračovalo“. Normy ľudských práv klesli a v boji proti korupcii sa nepodarilo dosiahnuť žiadny pokrok.Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky news.sky.com.