Pocit osamelosti sa počas pandémie zvýšil u ľudí v každom veku. Ako na tom boli Slováci?

1.8.2021 (Webnoviny.sk) - Počas pandémie sa na Slovensku zvýšil počet ľudí, ktorí sa cítili. Zo slovenských respondentov sa v období od apríla do júla 2020 cítili 20,5 percenta opýtaných, pričom v roku 2016 osamelosť pociťovalo 7,9 percenta respondentov.Vyplýva to zo správy Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie, ktorá sa zamerala na pocity osamelosti a sociálnej izolácie počas pandémie ochorenia COVID-19.Informovala o tom Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej Komisie v SR.Správa ukázala, že pocit osamelosti sa v prvých mesiacoch pandémie v Európe zdvojnásobil u ľudí všetkých vekových skupín. Zistila tiež, že v porovnaní s rokom 2016 osamelosť u mladých vo veku 18 až 35 rokov narástla štvornásobne.Pred pandémiou v roku 2016 boli podľa prieskumu najviacGréci (20,8 percenta). Za nimi nasledovali občania Rumunska (16,9 percenta), Belgicka (16 percent), Maďarska (14,3 percenta) a Francúzska (14,2 percenta).Počas pandémie od apríla do júla 2020 sa najviaccítili obyvatelia Francúzska (31,6 percenta), Grécka (29,3 percenta), Bulharska (28 percent) a Švédska (26,4 percenta).Práve Švédsko malo najväčší skok v počte ľudí, ktorí sa cítili. V porovnaní s rokom 2016 sa ich počet zdvihol o takmer 20 percentuálnych bodov, pričom malo z krajín najmiernejší lockdown.Podľa správy médiá počas pandémie zdvojnásobili pokrytie tém súvisiacich s osamelosťou alebo sociálnou izoláciou v celej Európskej únii.Jedna tretina správ o samote a sociálnej izolácii sa týka zdravia a zhruba 10 percent textov obsahuje zmienku o ekonomických dopadoch osamelosti. Od začiatku pandémie sa v súvislosti s osamelosťou diskutuje aj o vplyve práce na diaľku.Správa zároveň konštatuje, že prístup médií je k tejto téme medzi členskými krajinami celkovo rôzny.Kým v Taliansku, Španielsku, Francúzsku, Nemecku či Švédsku sa o téme rozpráva, tak na Cypre, Českej republike, Grécku, Lotyšsku, Litve, Malte, Slovensku či Slovinsku má táto téma malé alebo žiadne zastúpenie.Dáta pre rok 2016 pochádzajú z prieskumu European Quality of Life Survey a tie pre rok 2020 sú z prieskumu The Living, working and COVID-19.V prvom prieskume sú dáta založené aj na osobných rozhovoroch. Počet ľudí zapojených do prieskumu sa pohybuje od tisíc do dvetisíc ľudí na krajinu.Prieskum z roku 2020 bol online a vyplniť ho mohol ktokoľvek nad 18 rokov. Dostať sa k nemu dalo cez odporúčanie alebo cez reklamu na sociálnych sieťach.Z Chorvátska, Nemecka, Maďarska, Írska, Portugalska, Rumunska a Španielska sa vyplnilo dotazník viac ako päťtisíc respondentov pričom z Luxemburska ich bolo menej ako tisíc.