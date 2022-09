Pocta „bohyni svetového popu“ v podaní muzikálovej divy Sisy Sklovskej - Sisa či Cher

Nebude tomu inak ani v prípade pripravovanej show, v ktorej bude naživo spievať najväčšie hity speváčky Cher. Tú zahraniční novinári označili za „bohyňu popu“. Extravaganza šou Sisa či Cher bude mať premiéru 14. októbra 2022 v bratislavskom STARS auditoriu.

„Celá idea vznikla začiatkom roku 2020 pri rozhovore Sisy a jej manžela Juraja, že už stačilo projektov, kde Sisa na konci zomiera (napr. Mata Hari, Madame de Pompadour, Mária Terézia). Tak vznikol nápad vzdať poctu bohyni svetového popu Cher,“ povedal o vzniku projektu Ľubomír Horňák, hudobný režisér šou. „V spolupráci s kreatívnym tímom sme načreli do spomienok. Spomínali sme na všetko, čo sme za tie spoločné roky zažili. To najzaujímavejšie sme spojili do show na počesť speváčky Cher. V tej rozprávame fiktívny minipríbeh o tom, ako Sisa dostane neodolateľnú ponuku spievať na jednom pódiu spolu so Cher. Nakoniec sa ukáže, že tá ponuka je veľký podvod. A ako v každej rozprávke dobro zvíťazí nad zlom. Sisa sa však už všetky pesničky naučila. Nakoniec si ich diváci budú môcť vypočuť v rámci show, ktorá sa uskutoční v premiére 14. októbra 2022 v STARS auditorium na Junáckej 10 v Bratislave,“ doplnil Horňák..

„Počas show odznejú najväčšie hity Cher a sme presvedčení, že osloví všetky vekové kategórie. Jej hudba je totiž nadčasová,“ hovorí Sisa Sklovská a dodáva, že spievať skladby svetovej speváčky vôbec nie je jednoduché: „Čo máme spoločné je to, že ja som kontraalt v popovej aj opernej sfére, ona je kontraalt v popovej, čiže na skúškach som hľadala farbu hlasu, aby som sa jej čo najviac priblížila.“

Cher – Believe:

Show SISA či CHER nie je životným príbehom americkej speváčky. Slovenská diva Sisa v ňom vyrozpráva svoj príbeh – taký bežný život umelca na Slovensku so všetkými „prúsermi“, leskom aj obrátenou stranou: „Budem hrať samú seba, svoj príbeh a všetko, čo sa mi stalo a do toho budú implantované skladby Cher. Tie nanovo zaranžoval Ľubomír Horňák. Na moju prosbu sme do nich dodali aj trochu saxofónu. Počas show budem prechádzať podobne ako na mojich koncertoch rôznymi hudobnými žánrami – budem za country speváčku, funkovú speváčku, či rockovú speváčku – pretože aj ona prešla všetkými týmito obdobiami.“

Fakt, že Sisa predvedie svoj život podtrhuje aj prítomnosť jej milovaných mačiek, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou jej života. Objaví sa aj mačací duet.

A prečo od nápadu k realizácií prešli tri roky? Z pochopiteľných príčin. „Zastavila nás pandémia. Aj skúšky boli poznačené COVID situáciou, keď niektorí umelci nemohli prísť na skúšku kvôli pozitivite alebo obavám. Medzitým sa však postavila nádherná koncertná hala STARS AUDITORIUM a veľmi sa tešíme, že v piatok 14. októbra môžeme premiérovo tento projekt odprezentovať divákom," dodáva Sisa Sklovská.

V príbehu a celej show vystupujú aj herci Eugen Libezňuk, Peter Sklár, René Štúr, Peter Kočiš, Lucia Vráblicová, Renáta Ryníková, Jakub Janotik a Peter Makránsky (v alternácií). Zo svetových hitov Cher zaznejú skladby Believe, Woman’s World, Strong Enough, If I Could Turn Bact Time, Shoop Shoop Song a ďalšie. Sisu bude doprevádzať živá štvorčlenná kapela a deväťčlenný tanečný súbor pod vedením choreografky Silvi Hudec-Belákovej. Režisérom show je Peter Oravec, kostýmy navrhla Ľudmila Várossová. Kreatívny tím si predsavzal priniesť na našu show-scénu jedinečne korenistý humor, svetové hity, excelentné tanečné choreografie, dobrú náladu a 100 minút príjemnej pohody a zábavy. Show si budú môcť tento rok vychutnať diváci v Bratislave, počas ďalšej sezóny poputuje Sisa či Cher na turné po Slovensku.

Vstupenky na predstavenie sú k dispozícii v sieťach Ticketportal.sk a Predpredaj.sk.

O PREDSTAVENÍ SISA ČI CHER

100 minút najväčších hitov speváčky Cher a do toho príbeh o tom, čo všetko musí človek podstúpiť, aby sa mu splnil jeho životný sen. Po dlhom očakávaní prichádza deň, keď sa muzikálová diva, Sisa Sklovská, konečne môže chopiť príležitosti zaspievať na veľkolepom pódiu uchvacujúce a strhujúce skladby bohyne popu. Vtedy všetko ustupuje nespútanej vášni predviesť eufóriou nabité hudobno-umelecké schopnosti interpretky. Predurčujú ju k tomu mnohé spoločné osobnostné, hlasové ale aj vzhľadové podobnosti so slávnou americkou speváčkou.

Hudobno-tanečná show s tými najväčšími hitmi Cher, živou kapelou, úžasnými tanečníkmi a choreografiami v spektakulárnych kostýmoch, ktoré navrhla prvá dáma kostýmového výtvarníctva Ľudmila Várossová. Do toho dialógy plné humorných a sarkastických situácii v podaní najväčších hviezd slovenského komediálneho vesmíru, ktoré nenechajú na nikom suchú niť.

STARS AUDITORIUM

STARS AUDITORIUM je presne to nové miesto v Bratislave, kde sa takýto projekt absolútne hodí. Kapacita okolo 800 sediacich divákov, špičkový stage , zvukový a svetelný park ,to všetko predurčuje tento nový projekt k úspechu u širokého publika , dospelého diváka.