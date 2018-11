Počty žiakov v stredných školách v Prešovskom kraji budú redukovať

Ilustračné foto. Foto: TASR, Milan Drozd Foto: TASR, Milan Drozd

Prešov 24. novembra (TASR) - Počty žiakov, ktoré prijmú v budúcom roku stredné školy v Prešovskom kraji, by mali reálnejšie zohľadňovať demografický vývoj i potreby trhu práce. Vyplýva to z novej legislatívy, ktorou ministerstvo školstva (MŠ) oklieštilo právomoci krajských zastupiteľstiev a určilo počty žiakov prvých ročníkov pre všetky školy na území kraja. Vedúci odboru školstva, mládeže a telesnej výchovy Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Ján Furman uviedol, že tamojšie školy chcú o takmer 2800 miest viac, než dovoľuje zákon. Počty študentov tak budú redukovať.V zmysle zákona o odbornom vzdelávaní nastavenie plánov výkonov stredných škôl od 1. septembra už nepodlieha rozhodovaniu prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia krajského zastupiteľstva, vydáva ho predseda.vysvetlil Furman. Dodal, že rozhodnutiu kraja predchádzal kompletný plánovací proces v rámci odborných organizačných útvarov samosprávy a odporúčanie krajskej školskej rady v súlade so záväznými kritériami.ozrejmil Furman.PSK má pre všetky školy vo svojej územnej pôsobnosti podľa vyhlášky MŠ v školskom roku 2019/2020 na prerozdelenie 6316 miest. Požiadavky stredných škôl sú ale podstatne vyššie.zdôraznil Furman. Podľa neho je veľmi pravdepodobné, že niektoré stredné školy neotvoria všetky odbory, ktoré si naplánovali. Dodal, že pri určovaní počtu žiakov v nasledujúcom školskom roku kraj vychádzal aj z Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách schválenej v októbri.V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je aktuálne 75 stredných škôl. Krajská samospráva pritom rozhoduje o počtoch žiakov aj v súkromných či cirkevných školách, ktorých je 34. Konkrétne počty žiakov pre jednotlivé školy a odbory v budúcom školskom roku zverejnia na webovom sídle kraja v zmysle zákona do 30. novembra.