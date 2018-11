ZSSK hľadá dodávateľa na opravy vozňov za takmer 6 miliónov eur

Ilustračné foto Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. novembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) hľadá dodávateľa na opravy osobných vozňov. Konkrétne má ísť o osobné vozne radu Bdt a vložené vozne radu 063. Cenu za zákazku dopravca predpokladá vo výške 5,92 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. ZSSK delí zákazku na dve časti. Prvá sa týka opráv osobných vozňov radu Bdt. Má ísť o periodické opravy a neplánované opravy.Pri vyhodnocovaní ponúk nebude podľa spoločnosti cena jediným kritériom. Zákazka by mala byť určená na štyri roky a ZSSK predpokladá jej hodnotu vo výške 3,68 milióna eur bez DPH.Druhá časť zákazky je zameraná na opravy vložených vozňov radu 063. Má ísť o vyššie stupne údržby a neplánované opravy. Ani v tomto prípade nebude podľa ZSSK cena jediným kritériom pri výbere víťaza. Predpokladaná hodnota tejto časti zákazky je 2,24 milióna eur bez DPH a trvať by mala štyri roky.Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasti v tendri do 21. decembra tohto roku. Zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov.