Počuli ste už o ROZMARNOM ostrove? Vieme, kde ho nájdete

Je to naozaj zvláštna predstava. „Rozmar“ si môžeme spájať so ženou, módou, hádam aj s počasím – ale s kusom zeme? Ostrov je predsa čosi nehybné, nemenné, rozmary na ňom môžu mať akurát tak turisti... nuž, ako kde. Pre 99,9 percent ostrovov to platí bezo zvyšku. Avšak ostrovček Ferdinandea je rozmarný až príliš. Povedané rozprávkovo: keď má chuť, vykukne nad hladinu a keď má čerstvého vzduchu dosť, šup opäť pod vodu. Takto sa veselo pohojdáva – a vyvoláva územné spory.





Ak sa chystáte na krásny taliansky ostrov Sicília, možno vás zláka aj malá sopečná túra: dá sa tu totiž vyliezť až priamo ku kráteru sopky Etna. Sopečný útvar však nenájdete iba na ostrove – ale aj relatívne neďaleko vo vode. Práve spomínaná Ferdinandea je útvar sopečného pôvodu, ktorý sa šikovne maskuje pod hladinou. Šikovný potápač by nemusel mať problém ho nájsť, je tu len malý problém: nikdy presne neviete, v akej hĺbke ho hľadať. Útvar sa pod morskou hladinou pohybuje hore dole, čo závisí od miestnej seizmickej a geochemickej aktivity.Vrchol Ferdinandey sa vynáral už pred tisíckami rokov. Najstaršie záznamy pochádzajú z roku 10 a z roku 100 pred našim letopočtom. V novodobej histórii sa ostrov prvýkrát vynoril v júli roku 1831 – a svet to postavilo do pozoru. Neďaleko Sicílie sa objaví kus zeme, ktorý chŕli lávu a nepatrí nikomu, takže hor sa do boja! Angličania neváhali a umiestnili na ňom svoju vlajku. Skalisko, ktoré bolo pre nich významným strategickým miestom, nazvali Graham. Sicílske kráľovstvo si to nenechalo páčiť, vlajku odstránilo, umiestnilo svoju a rozhodlo sa pre názov Ferdinandea – na počesť sicílskeho kráľa Ferdinanda. Aby toho nebolo málo, do tretice svojou troškou prispeli Francúzi: vyslali sem vedeckú expedíciu, ktorá pridala pomenovanie Julie. Možno by časom prišlo aj na sekanie skál na tri rovné časti, našťastie sa o päť mesiacov Graham Ferdinandea Julie ponoril opäť do hlbín a politická kríza bola zažehnaná.Odvtedy si „stratený“ ostrov hovie zhruba osem metrov pod hladinou. Lode vedia, že toto miesto majú obchádzať, ale niektorí ľudia neznalí pomerov s tým môžu mať problém. Tak napríklad v roku 1987 jeden americký pilot na trase do Lýbie si tento ukrytý vodný útvar pomýlil s ponorkou a pustil na nešťastný ostrov bombu. Ostrov to zvládol bez ujmy.Ak by ste sa k Ferdinandee rozhodli vyplávať a trochu si ju s potápačským výstrojom omrknúť, nezľaknite sa, ak sa na jej vrchole čosi zablysne. Nie je to nič nebezpečné. Pred 18 rokmi sa sicílski vulkanológovia a potápači rozhodli, pre prípad, že by Ferdinandea opäť niekedy vystrčila nos z vody, urobiť koniec všetkým mýlkam. Potápač Domenico Macaluso na jej vrchol pripevnil mramorovú dosku s jednoznačným nápisom: „Ostrov Ferdinandea vždy patril a bude patriť sicílskemu ľudu.“