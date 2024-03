Pod hromadnú pripomienku SaS proti ovládnutiu RTVS sa podpísalo viac než 11-tisíc občanov (video)

Zapojenie do medzirezortného pripomienkového konania

Riziko zastavenia eurofondov

Zákon zároveň zavádza nový inštitút Programovej rady Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorá bude dohliadať nad vysielaným programom. Tento orgán má mať 11 členov, z ktorých deväť bude voliť aj odvolávať parlament. Dvoch členov rady si zvolia spomedzi seba zamestnanci Slovenskej televízie a rozhlasu, jedného za oblasť televízneho vysielania a druhého za oblasť rozhlasového vysielania.



19.3.2024 (SITA.sk) - Pod hromadnú pripomienku liberálov k predloženej legislatíve o verejnoprávnom vysielateľovi sa podpísalo viac než 11-tisíc občanov. Uviedol to na tlačovej besede predseda strany Sloboda a Solidarita SaS ) a poslanec parlamentu Branislav Gröhling Ako doplnil tímlíder strany pre kultúru René Parák , v utorok sa uzatvára podpisovanie hromadnej pripomienky k zriadeniu Slovenskej televízie a rozhlasu (STaR), ktorá by mala nahradiť Rozhlas a televíziu Slovenska RTVS ). Zdôraznil, že týmto sa oficiálne zapájajú do medzirezortného pripomienkového konania. Podľa Paráka ide vyslovene o ich iniciatívu, hoci takýchto pripomienok je momentálne viacero, napríklad od strany Demokrati či platformy Otvorená kultúra.„Podporovali sme aj tých, ktorí podporili našu vlastnú iniciatívu, aby podpísali všetky iniciatívy, ktoré momentálne prebiehajú,“ vysvetlil Parák.„Vyzývali sme verejnosť, aby sa zapojila do tohto občianskeho odporu, keďže ide o ich verejnoprávne médium,“ dodal. Poslanec Ondrej Dostál (OKS, zvolený na kandidátke SaS) tiež tvrdí, že zákon by predstavitelia koalície chceli schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní, na čo podľa neho ale nejestvujú legislatívne podložené dôvody.Podľa šéfa SaS Gröhlinga i samotná koalícia priznáva, že chce ovládnuť verejnoprávneho vysielateľa. Argumenty pre skrátené legislatívne konanie označil poslanec za SaS za absurdné. Vystríhal aj pred rizikom zastavenia eurofondov, ku ktorému podľa jeho názoru môže dôjsť i v dôsledku predmetného zákona o RTVS, v kombinácii s nedávnou novelizáciou Trestného zákona.