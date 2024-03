Rada RTVS prerokovala aktuálnu situáciu s predloženým návrhom zákona, legislatívne zmeny považuje za potrebné

Po novom už nebude voliť generálneho riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa



Ministerstvo kultúry 11. marca predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Podľa návrhu sa má zriadiť verejnoprávna inštitúcia Slovenská televízia a rozhlas, ktorá nahradí súčasný RTVS.Po novom už nebude voliť generálneho riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa Národná rada SR , ale novovzniknutá Rada Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorej troch členov nominuje priamo ministerstvo kultúry a štyroch parlament.Zákon zároveň zavádza nový inštitút Programovej rady Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorá bude dohliadať nad vysielaným programom. Tento orgán má mať 11 členov, z ktorých deväť bude voliť aj odvolávať parlament. Dvoch členov rady si zvolia spomedzi seba zamestnanci Slovenskej televízie a rozhlasu, jedného za oblasť televízneho vysielania a druhého za oblasť rozhlasového vysielania.

19.3.2024 (SITA.sk) - Rada Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) prerokovala aktuálnu situáciu s predloženým návrhom zákona o RTVS. Rada považuje legislatívne zmeny, ktoré by umožnili efektívnejšie fungovanie verejnoprávneho telerozhlasu za potrebné.Ako vyplýva z jej stanoviska, tieto zmeny sú podľa nej potrebné i preto, aby mohla RTVS dôkladnejšie napĺňať svoje verejnoprávne poslanie, a to i v súlade s Európskym aktom o slobode médií, teda nariadením Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení spoločného rámca mediálnych služieb na vnútornom trhu.Rada RTVS taktiež súhlasí so zámerom predkladateľa zákona „posilniť kompetencie budúceho orgánu dohľadu Slovenskej televízie a rozhlasu vrátane voľby a odvolávania generálneho riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa“.