Pod Mount Everestom vrazilo lietadlo do vrtuľníka, hlásia tri obete

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káthmandu 14. apríla (TASR) - V Nepále pod Mount Everestom sa odohrala v nedeľu tragédia. Malé lietadlo počas štartu vrazilo do vrtuľníka. Zahynuli traja ľudia a traja ďalší utrpeli zranenia, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na nepálsku políciu.Lietadlo spoločnosti Simrik Air štartovalo z letiska Tenzinga a Hillaryho v mestečku Lukla, ktoré je vstupnou bránou na Everest, keď vrazilo do vrtuľníka spoločnosti Manang Air, ktorý bol na pristávacej ploche pre vrtuľníky.Na mieste zahynuli druhý pilot lietadla a policajt. Ďalší policajt podľahol zraneniam v nemocnici v nepálskej metropole Káthmandu. Zranenia utrpeli pilot lietadla, pilot vrtuľníka a zamestnanec Manang Air. Štyria cestujúci na palube lietadla vyviazli bez zranení.Policajti boli súčasťou turistickej polície nasadenej v tejto oblasti.Stovky zahraničných horolezcov smerujú v apríli do tohto regiónu, aby sa dostali na Everest počas komerčnej expedičnej sezóny, ktorá trvá do mája.Letisko, pomenované po dvoch mužoch, ktorí ako prví vystúpili na vrchol 8848 metrov vysokého Everestu, sa nachádza vo výške vyše 2800 metrov nad morom a je považované za jedno z najnebezpečnejších na svete.