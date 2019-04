Prvé fontány by mali v Bratislave spustiť už v pondelok

Na snímke Ganymedova fontána v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 14. apríla (TASR) – Bratislava plánuje v pondelok (15. 4.) spustiť prvé štyri fontány v centre mesta. Ďalšie bude spúšťať postupne. V Bratislave je viac ako 150 fontán, z ktorých ale mnohé patria okrem mesta aj mestským častiam či majiteľom hotelov a nákupných centier. Mesto ich bude mať tento rok v prevádzke 38. Osvieženie Bratislavčanom poskytne aj desať pitných fontánok. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.Medzi prvými spustenými fontánami budú Ganymedova fontána na Hviezdoslavovom námestí pred historickou budovou Slovenského národného divadla, fontána Žena s krčahom na Františkánskom námestí, fontána Lev s erbom pred Starou tržnicou na Námestí SNP a fontána Dievča so srnkou na Hviezdoslavovom námestí." spresnil Bubla.Mestská organizácia Generálny investor Bratislavy (GIB) pravidelne obnovuje fontány, ktoré má vo svojej správe. Aktuálne sa opravuje Maximiliánova fontána na Hlavnom námestí. Práce v rámci prvej etapy jej rekonštrukcie by mali byť ukončené do konca mája. Plánovaná je aj druhá etapa opravy. Počas nej sa má odstrániť vonkajší prstenec z roku 2005 a na východnej a západnej strane fontány by mali byť vybudované schodíky." priblížil Bubla.V minulom roku boli opravené a zmodernizované fontány v niekoľkých mestských častiach. Známou bola napríklad oprava fontány Plastika s raketou v parčíku na Kvačalovej ulici v Ružinove, ktorá okrem moderného viacfarebného osvetlenia obsahuje aj repliku rakety, ktorá zmizla v čase jej vybudovania. Replika plastiky s raketou je po novom obohatená aj o efekt vodnej hmly vytvárajúcej dojem rakety pri štarte. Vyhľadávanou obnovenou fontánou sa stala aj fontána Rodina (Hríby) na Karloveskej ulici v Karlovej Vsi. V minulom roku sa podarilo obnoviť aj fontánu Marína na Šafárikovom námestí či fontány v parčíku pred Justičným palácom.GIB ako správca mestských fontán zabezpečuje údržbu a prevádzku 41 fontán, 11 pitných fontánok a troch studní.