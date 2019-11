Pod nitrianskou kalváriou vyrastie prvý pravoslávny chrám v meste

Zobor, archívna snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 4. novembra (TASR) – V Nitre pod kalváriou vyrastie prvý pravoslávny chrám na území mesta. Mesto Nitra ako príslušný stavebný úrad vydalo koncom októbra stavebné povolenie, ktorým povolilo stavbu pravoslávneho chrámu na Rázusovej ulici v Nitre. Prenájom pozemku s rozlohou 3000 štvorcových metrov schválilo mestské zastupiteľstvo v apríli minulého roka. Výstavba by mala byť ukončená do konca roka 2022.Pravoslávny chrám postaví z vlastných zdrojov Pravoslávna cirkevná obec Nitra, ktorá v meste pod Zoborom pôsobí deväť rokov. Počas tohto obdobia vystriedala viaceré bohoslužobné priestory, v súčasnosti sa konajú bohoslužby v kaplnke na mestskom cintoríne. Tie priestory však podľa kňaza Lukáša Nováčka nepostačujú.zdôvodnil potrebu výstavby nového chrámu Nováček. Náklady na výstavbu chrámu odhadol na 300.000 eur.Nitriansky chrám by mal byť mierne upravenou kópiou chrámu, ktorý stojí v Holíči. Budova je navrhnutá podľa kánonov pravoslávia. Chrám má centrálny štvorcový pôdorys so vstupom orientovaným na západ a s apsidou orientovanou na východ. Podľa projektovej dokumentácie sa vstupnými dverami vchádza do predsiene chrámu. Obradná miestnosť je navrhnutá v strede chrámu, po jej stranách sú ochodza a spoločenský priestor. Vonkajšia architektúra chrámu sa nesie v klasickom pravoslávnom štýle s prvkami byzantského charakteru. Chrám bude mať dominantnú pozlátenú kupolu a štyri menšie vežičky.