Bratislava 4. novembra (TASR) – Mesto Bratislava si plánuje založiť vlastnú nadáciu na podporu občianskych aktivít v meste, ako aj na poskytovanie finančných prostriedkov formou grantov. Nadácia má byť nástrojom napĺňania verejných politík mesta a v prvom roku fungovania má byť zameraná najmä na rozvoj kultúry a komunitného života. Vyplýva to zo zámeru mesta, o ktorom bude v týchto dňoch rokovať mestská finančná komisia, mestská rada a v novembri by mali o ňom rozhodovať mestskí poslanci.Založenie Nadácie mesta Bratislava je podľa samosprávy v súlade s programovým vyhlásením bratislavského primátora Matúša Valla a mestských poslancov na roky 2019 až 2022. V ňom zástupcovia mesta avizujú, že Bratislava plánuje vytvoriť moderný a efektívny grantový systém na podporu kultúry." priblížilo mesto vo svojom zámere. Zároveň by prostredníctvom nadácie chcela samospráva podporovať komunitný život, ako aj neformálne iniciatívy zastúpené jednotlivcami.V navrhovanej nadačnej listine mesto píše, že nadácia má podporovať aj rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, vedy, vzdelania a inovácií, občianskych aktivít, ochranu životného prostredia, ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, či podporovať rozvoj športu.Magistrát priznáva, že zabehnutie takto nastaveného dotačného mechanizmu bude v praxi vyžadovať množstvo finančných i personálnych kapacít a prinesie administratívnu záťaž. Tvrdí, že je efektívnejšie túto činnosť vysunúť mimo úrad.vysvetľuje mesto.Nadácia má v prvom roku umožniť efektívnejšie prepojiť prierezové témy kultúry a komunít do jedného celku. Vypracovanú má mať programovú stratégiu platnú na tri roky, respektíve výhľadovo na päť rokov, spolu s finančným plánom pre grantové a operačné programy pre všetky oblasti života v meste, ktoré bude nadácia napĺňať v súlade s jej poslaním.deklaruje mesto. Nadácia bude podľa samosprávy profesionálne spravovaná, postavená na transparentnom a efektívnom prerozdeľovaní zdrojov.Hlavné zdroje na činnosť bude nadácia získavať od zakladateľa nadácie, a teda od hlavného mesta. Ďalším zdrojom má byť asignácia dvoch percent z daní, ako aj zdroje z ďalších spoločností, od ktorých nadácia získa podporu na svoju činnosť. Náklady na prevádzku nadácie v roku 2020 sa plánujú minimálne na grantové programy v oblasti kultúra - 500.000 eur, v oblasti komunita – 50.000 eur. Pri alokácii 550.000 eur, bude tvoriť 63.179 eur na administráciu a prevádzku nadácie. V roku 2021 ráta mesto s alokáciou 800.000 eur.