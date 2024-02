Pod Tatrami si pripomenú výročie vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice viacerými akciami

Protest každý týždeň

Spomienkový koncert

21.2.2024 (SITA.sk) - Viacerými podujatiami pod Tatrami a na Spiši si v stredu pripomenú šieste výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej . V Poprade v podvečer medzi 17:00 a 19:00 pozývajú aktivisti zapáliť sviečku za obete vraždy k morovému stĺpu v medzikostolí na Námestí sv. Egídia.Smutné výročie si tam pripomenú aj počas v poradí deviateho občianskeho protestu v blízkosti nákupného centra vo štvrtok 22. februára. V sobotu bude ďalšie spomienkové podujatie venované druhému výročiu invázie Ruska na Ukrajinu.Organizačný tím protestov Poprad za demokraciu oznámil, že v nich bude pokračovať aj naďalej a organizovať ich bude každý týždeň. V súvislosti s výročím vraždy novinára poznamenal, že ani šesť rokov po nej oficiálne nevedia, kto je objednávateľom vraždy."V širších súvislostiach sú zodpovední politici, ktorí sú dnes opäť pri moci. Pred šiestimi rokmi sme si mohli myslieť, že nás "len" podrazili. No dnes, v snahe o to, aby si zabezpečili bezstrestnosť a nekontrolovaný prístup k našim spoločným peniazom, nás celkom jasne ťahajú smerom k autoritárskemu režimu," komentovala za organizačný tím Sofia Trommlerová. Sloboda na Slovensku podľa nej nebola od roku 1989 nikdy tak ohrozená ako dnes."Šesť rokov po vražde je odkaz Jána a Martiny aktuálny viac ako kedykoľvek predtým. Títo mladí ľudia prišli o život, pretože ich zaujímala pravda a spravodlivosť. Nesmieme ich sklamať," uviedla.V Spišskej Novej Vsi sa vo štvrtok od 18:00 uskutoční dvojhodinový Spomienkový koncert za Jána a Martinu. Vystúpi počas neho viac ako dvadsiatka hudobníkov vrátane speváčky Janais s manželom či pesničkárky Zuzany Homolovej. V predvečer koncertu, teda dnes o 18:00 sa v parku pri fontáne uskutoční spomienková slávnosť, zapália počas nej sviečky a prečítajú list od rodín."Je našou vnútornou povinnosťou sa stretnúť a zaspomínať, aby sa tu už nič také neudialo. Všetci máme svoje rodiny, deti, a to je asi tá najhoršia hrôza, keď rodičia prežijú svoje deti," povedal pre agentúru SITA za organizátorov koncertu Juraj Baláž.