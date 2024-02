SaS odsudzuje zrušenie dotačnej výzvy v programe Ľudské práva. Financovali sa z nej unikátne projekty, tvrdí (video)

Zrušenie na poslednú chvíľu

Ministerstvo spravodlivosti zrušilo aktuálnu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Ľudské práva 2024 vo výške 769 500 eur. Rezort tvrdí, že finančné prostriedky z tejto schémy plánuje presunúť na pomoc najzraniteľnejším obetiam násilia a ochranu ich ľudských práv.



„V tejto súvislosti prebieha komunikácia, cieľom ktorej by malo byť zriadenie pracovnej skupiny zloženej z odborníkov na danú problematiku. O tomto zámere a prípadnom vypísaní novej výzvy budeme informovať,“ uviedol rezort spravodlivosti.





21.2.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita SaS ) odsudzuje zrušenie výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Ľudské práva 2024. Výzvu zrušilo ministerstvo spravodlivosti. Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) tvrdí, že ide o úmyselnú „likvidáciu voči mimovládnemu sektoru a občianskej spoločnosti".Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) pripomenula, že výzva bola zrušená krátko pred tým, ako mali komisie rozhodovať o projektoch. Dodala, že výzva na Slovensku prebieha už niekoľko rokov.„Sú to napr. unikátne projekty, ktoré sa týkali zrakovopostihnutých či sluchovopostihnutých ľudí či projekty na výrobu filmov pre týchto ľudí. Nachádzali sa tam aj projekty, ktoré riešili začlenenie ľudí s telesným i mentálnym postihnutím," uviedla na stredajšej tlačovej besede Kolíková. Rezort spravodlivosti tvrdí, že peniaze plánuje použiť na pomoc obetiam násilia.„Sme jednoznačne za to, aby tu boli projekty na pomoc obetiam, no nemôžeme vyčleniť jednu skupinu ľudí a nepomôcť im vôbec s tým, že budeme uprednostňovať inú skupinu ľudí v spoločnosti, ktorá pomoc potrebuje. Ak sa rozprávame o obetiach, tie majú vlastné schémy a ministerstvo im už podporu dalo," tvrdí poslankyňa.V prípade programu Ľudské práva 2024 bolo vyčlenených takmer 770-tisíc eur. Peniaze, ktoré boli určené pre obete a ktoré sa už rozdelili činili 1,6 milióna eur. Peniaze putovali na podporu nových centier pre obete domáceho násilia. Ďalej sa rozdelilo 450-tisíc eur pre subjekty, ktoré obetiam násilia pomáhajú.