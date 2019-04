Pod Tatry sa opäť vrátila zima, cestári sú v plnom nasadení

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Poprad 12. apríla (TASR) – Pod Tatry sa opäť vrátila zima, už v noci začalo v regióne snežiť a fúka aj silný vietor. Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla pre TASR potvrdil, že prvý výjazd do terénu mali ešte vo štvrtok (11. 4.) večer na ceste I/66 na horskom priechode Javorina.priblížil Barilla. Dodal, že najviac práce majú cestári v okolí Vysokých Tatier, Levočských vrchov, ale aj v oblasti horských priechodov Vernár a Javorina.Silný vietor zatiaľ nekomplikuje situáciu, môže sa to však zhoršiť počas dňa, keď neustane a začne nafúkavať nahromadený sneh z okolitých polí. V prípade zmiešaných zrážok je aj väčšie riziko vzniku poľadovice.upozornil Barilla.Cestári pod Tatrami sú opäť v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke a budú v plnom nasadení minimálne počas dňa a noci. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na piatok pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča a Spišská Nová Ves prvý stupeň výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Zlé poveternostné podmienky by mali pretrvávať do obedňajších hodín.