Liptovský Hrádok 12. apríla (TASR) – V slovenských pohoriach platí malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.Podľa Filipa Kyzeka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby je po výraznom ochladení snehová pokrývka na povrchu zamrznutá a tvrdá, čiže všeobecne dobre spevnená.upozornil.Ráno bolo na horách zamračené, hmlisté počasie, vo východných pohoriach so slabým snežením. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus šiestich do mínus jedného stupňa Celzia. Fúkal prevažne východný vietor s rýchlosťou do piatich metrov za sekundu, v nárazoch na hrebeňoch do desiatich metrov za sekundu. Za uplynulých 24 hodín pripadol v Tatrách poprašok nového snehu.