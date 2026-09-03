|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 3.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Belo
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. septembra 2026
Pod Tichým oceánom sa Zem pomaly trhá. Vedci odhalili proces, ktorý potrvá milióny rokov
Tagy: Tichý oceán Vedci Zem
Nejde však o náhle prasknutie zemskej kôry ani o udalosť, ktorá by mala v dohľadnej budúcnosti spôsobiť viditeľné zmeny na povrchu planéty. Niekoľko kilometrov pod Tichým oceánom pri pobreží Kanady ...
Zdieľať
3.9.2026 (SITA.sk) - Nejde však o náhle prasknutie zemskej kôry ani o udalosť, ktorá by mala v dohľadnej budúcnosti spôsobiť viditeľné zmeny na povrchu planéty.
Niekoľko kilometrov pod Tichým oceánom pri pobreží Kanady prebieha pomalý proces fragmentácie tektonického systému. Vedci skúmali oblasť severozápadného Pacifiku, kde sa oceánske platne Juan de Fuca a Explorer stretávajú so Severoamerickou platňou. Ako uvádza web denníka Marca, výsledky výskumu zverejnil odborný časopis Science Advances.
Vedci sa zamerali na proces súvisiaci so subdukčnou zónou, ktorá postupne prestáva fungovať. Nejde však o náhle prasknutie zemskej kôry ani o udalosť, ktorá by mala v dohľadnej budúcnosti spôsobiť viditeľné zmeny na povrchu planéty. Transformácia prebieha veľmi pomaly a jej dôsledky sa budú rozvíjať v priebehu miliónov rokov.
Subdukčné zóny vznikajú na miestach, kde sa jedna tektonická platňa podsúva pod druhú a klesá smerom do zemského plášťa. Takéto rozhrania zároveň úzko súvisia so seizmickou a sopečnou aktivitou.
Zemská kôra je rozdelená na veľké tektonické platne, ktoré sú v neustálom pohybe. Kým niektoré sa od seba vzďaľujú, iné sa podsúvajú pod susedné platne. Tieto pohyby môžu meniť ich štruktúru a za určitých okolností viesť až k ich fragmentácii.
Práve takýto proces vedci pozorujú v skúmanej oblasti pri Kanade. Výskum sa sústredil na vzájomné pôsobenie oceánskych chrbtov a subdukčnej zóny. Oceánsky chrbát sa približuje k hlbokomorskej priekope, pričom novovytvorená litosféra je mladšia, teplejšia a má väčší vztlak, čo ovplyvňuje geometriu tektonickej platne.
Výsledkom je postupná fragmentácia časti tektonického systému Cascadia na čoraz menšie časti. Vedci teda nepopisujú jednorazovú dramatickú udalosť, ale dlhodobú geologickú premenu, ktorá dokumentuje neustály pohyb a vývoj zemskej kôry.
Zdroj: SITA.sk - Pod Tichým oceánom sa Zem pomaly trhá. Vedci odhalili proces, ktorý potrvá milióny rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Niekoľko kilometrov pod Tichým oceánom pri pobreží Kanady prebieha pomalý proces fragmentácie tektonického systému. Vedci skúmali oblasť severozápadného Pacifiku, kde sa oceánske platne Juan de Fuca a Explorer stretávajú so Severoamerickou platňou. Ako uvádza web denníka Marca, výsledky výskumu zverejnil odborný časopis Science Advances.
Vedci sa zamerali na proces súvisiaci so subdukčnou zónou, ktorá postupne prestáva fungovať. Nejde však o náhle prasknutie zemskej kôry ani o udalosť, ktorá by mala v dohľadnej budúcnosti spôsobiť viditeľné zmeny na povrchu planéty. Transformácia prebieha veľmi pomaly a jej dôsledky sa budú rozvíjať v priebehu miliónov rokov.
Subdukčné zóny vznikajú na miestach, kde sa jedna tektonická platňa podsúva pod druhú a klesá smerom do zemského plášťa. Takéto rozhrania zároveň úzko súvisia so seizmickou a sopečnou aktivitou.
Zemská kôra je rozdelená na veľké tektonické platne, ktoré sú v neustálom pohybe. Kým niektoré sa od seba vzďaľujú, iné sa podsúvajú pod susedné platne. Tieto pohyby môžu meniť ich štruktúru a za určitých okolností viesť až k ich fragmentácii.
Práve takýto proces vedci pozorujú v skúmanej oblasti pri Kanade. Výskum sa sústredil na vzájomné pôsobenie oceánskych chrbtov a subdukčnej zóny. Oceánsky chrbát sa približuje k hlbokomorskej priekope, pričom novovytvorená litosféra je mladšia, teplejšia a má väčší vztlak, čo ovplyvňuje geometriu tektonickej platne.
Výsledkom je postupná fragmentácia časti tektonického systému Cascadia na čoraz menšie časti. Vedci teda nepopisujú jednorazovú dramatickú udalosť, ale dlhodobú geologickú premenu, ktorá dokumentuje neustály pohyb a vývoj zemskej kôry.
Zdroj: SITA.sk - Pod Tichým oceánom sa Zem pomaly trhá. Vedci odhalili proces, ktorý potrvá milióny rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tichý oceán Vedci Zem
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Zomrela americká feministická ikona Gloria Steinemová, ktorá desaťročia menila postavenie žien
Zomrela americká feministická ikona Gloria Steinemová, ktorá desaťročia menila postavenie žien