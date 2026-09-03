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03. septembra 2026
Zomrela americká feministická ikona Gloria Steinemová, ktorá desaťročia menila postavenie žien
Tagy: Feminizmus Ikona Úmrtie
Počas viac než šiestich desaťročí pomáhala meniť verejnú diskusiu o právach žien, rodovej rovnosti a politickom zastúpení. Vo veku 92 rokov zomrela americká novinárka, aktivistka a jedna z ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Počas viac než šiestich desaťročí pomáhala meniť verejnú diskusiu o právach žien, rodovej rovnosti a politickom zastúpení.
Vo veku 92 rokov zomrela americká novinárka, aktivistka a jedna z najvýraznejších osobností moderného feministického hnutia Gloria Steinemová. Zomrela pokojne vo svojom dome v New Yorku obklopená blízkymi, oznámila vo štvrtok jej nadácia. Príčinu úmrtia nezverejnila.
Steinemová sa stala jednou z najznámejších tvárí zápasu za rovnosť žien v Spojených štátoch, no jej cesta k aktivizmu sa začala v žurnalistike.
V 60. rokoch upozornila na všadeprítomný sexizmus, ktorému čelili čašníčky v newyorskom Playboy Clube. Pri príprave reportáže tam sama pracovala v utajení.
Za zásadný okamih svojho feministického precitnutia neskôr označila stretnutie v roku 1969, na ktorom ženy otvorene hovorili o skúsenostiach s interrupciami.
Postupne sa od písania presunula aj k verejným vystúpeniam a nasledujúce desaťročia cestovala po Spojených štátoch i vo svete, vystupovala na konferenciách a zúčastňovala sa protestov za občianske a ženské práva.
V 70. rokoch spoluzaložila časopis Ms., ktorý sa stal významnou platformou amerického feministického hnutia, a podieľala sa aj na vzniku Národného politického výboru žien. Pomáhala tiež organizovať prvú Národnú konferenciu žien v Houstone.
„Gloriin takmer storočný život bol životom naplneným a za rovnosť pracovala až do úplného konca,“ uviedla jej nadácia.
Jej blízki pripomenuli, že napriek desaťročiam vo verejnom priestore nebola jej najväčšou silou iba schopnosť presvedčivo hovoriť, ale najmä počúvať. „Gloriiným najväčším darom bola schopnosť počúvať druhých a dať im pocit, že ich niekto vidí a počuje.“
Podľa nadácie zostala až do konca verná svojej nezávislosti, zvedavosti a humoru. „Gloria žila v súlade so svojím nezávislým duchom, vždy so zvedavosťou a veľkým zmyslom pre humor.“
Steinemová počas svojho života pomohla preniesť otázky práv žien z okraja spoločenskej diskusie do jej samotného centra a stala sa symbolom generácie, ktorá odmietla považovať nerovnosť za niečo nemenné.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela americká feministická ikona Gloria Steinemová, ktorá desaťročia menila postavenie žien © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 92 rokov zomrela americká novinárka, aktivistka a jedna z najvýraznejších osobností moderného feministického hnutia Gloria Steinemová. Zomrela pokojne vo svojom dome v New Yorku obklopená blízkymi, oznámila vo štvrtok jej nadácia. Príčinu úmrtia nezverejnila.
Pracovala aj v Playboy Clube
Steinemová sa stala jednou z najznámejších tvárí zápasu za rovnosť žien v Spojených štátoch, no jej cesta k aktivizmu sa začala v žurnalistike.
V 60. rokoch upozornila na všadeprítomný sexizmus, ktorému čelili čašníčky v newyorskom Playboy Clube. Pri príprave reportáže tam sama pracovala v utajení.
Za zásadný okamih svojho feministického precitnutia neskôr označila stretnutie v roku 1969, na ktorom ženy otvorene hovorili o skúsenostiach s interrupciami.
Od písania k aktivizmu
Postupne sa od písania presunula aj k verejným vystúpeniam a nasledujúce desaťročia cestovala po Spojených štátoch i vo svete, vystupovala na konferenciách a zúčastňovala sa protestov za občianske a ženské práva.
V 70. rokoch spoluzaložila časopis Ms., ktorý sa stal významnou platformou amerického feministického hnutia, a podieľala sa aj na vzniku Národného politického výboru žien. Pomáhala tiež organizovať prvú Národnú konferenciu žien v Houstone.
„Gloriin takmer storočný život bol životom naplneným a za rovnosť pracovala až do úplného konca,“ uviedla jej nadácia.
Schopnosť vidieť a počúvať
Jej blízki pripomenuli, že napriek desaťročiam vo verejnom priestore nebola jej najväčšou silou iba schopnosť presvedčivo hovoriť, ale najmä počúvať. „Gloriiným najväčším darom bola schopnosť počúvať druhých a dať im pocit, že ich niekto vidí a počuje.“
Nerovnosť nie je nemenná
Podľa nadácie zostala až do konca verná svojej nezávislosti, zvedavosti a humoru. „Gloria žila v súlade so svojím nezávislým duchom, vždy so zvedavosťou a veľkým zmyslom pre humor.“
Steinemová počas svojho života pomohla preniesť otázky práv žien z okraja spoločenskej diskusie do jej samotného centra a stala sa symbolom generácie, ktorá odmietla považovať nerovnosť za niečo nemenné.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela americká feministická ikona Gloria Steinemová, ktorá desaťročia menila postavenie žien © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Feminizmus Ikona Úmrtie
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