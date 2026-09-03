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03. septembra 2026

Zomrela americká feministická ikona Gloria Steinemová, ktorá desaťročia menila postavenie žien


Tagy: Feminizmus Ikona Úmrtie

Počas viac než šiestich desaťročí pomáhala meniť verejnú diskusiu o právach žien, rodovej rovnosti a politickom zastúpení. Vo veku 92 rokov zomrela americká novinárka, aktivistka a jedna z ...



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gloria_steinem_64232 1 676x497 3.9.2026 (SITA.sk) - Počas viac než šiestich desaťročí pomáhala meniť verejnú diskusiu o právach žien, rodovej rovnosti a politickom zastúpení.


Vo veku 92 rokov zomrela americká novinárka, aktivistka a jedna z najvýraznejších osobností moderného feministického hnutia Gloria Steinemová. Zomrela pokojne vo svojom dome v New Yorku obklopená blízkymi, oznámila vo štvrtok jej nadácia. Príčinu úmrtia nezverejnila.

Pracovala aj v Playboy Clube


Steinemová sa stala jednou z najznámejších tvárí zápasu za rovnosť žien v Spojených štátoch, no jej cesta k aktivizmu sa začala v žurnalistike.

V 60. rokoch upozornila na všadeprítomný sexizmus, ktorému čelili čašníčky v newyorskom Playboy Clube. Pri príprave reportáže tam sama pracovala v utajení.

Za zásadný okamih svojho feministického precitnutia neskôr označila stretnutie v roku 1969, na ktorom ženy otvorene hovorili o skúsenostiach s interrupciami.

Od písania k aktivizmu


Postupne sa od písania presunula aj k verejným vystúpeniam a nasledujúce desaťročia cestovala po Spojených štátoch i vo svete, vystupovala na konferenciách a zúčastňovala sa protestov za občianske a ženské práva.

V 70. rokoch spoluzaložila časopis Ms., ktorý sa stal významnou platformou amerického feministického hnutia, a podieľala sa aj na vzniku Národného politického výboru žien. Pomáhala tiež organizovať prvú Národnú konferenciu žien v Houstone.

„Gloriin takmer storočný život bol životom naplneným a za rovnosť pracovala až do úplného konca,“ uviedla jej nadácia.

Schopnosť vidieť a počúvať


Jej blízki pripomenuli, že napriek desaťročiam vo verejnom priestore nebola jej najväčšou silou iba schopnosť presvedčivo hovoriť, ale najmä počúvať. „Gloriiným najväčším darom bola schopnosť počúvať druhých a dať im pocit, že ich niekto vidí a počuje.“

Nerovnosť nie je nemenná


Podľa nadácie zostala až do konca verná svojej nezávislosti, zvedavosti a humoru. „Gloria žila v súlade so svojím nezávislým duchom, vždy so zvedavosťou a veľkým zmyslom pre humor.“

Steinemová počas svojho života pomohla preniesť otázky práv žien z okraja spoločenskej diskusie do jej samotného centra a stala sa symbolom generácie, ktorá odmietla považovať nerovnosť za niečo nemenné.


Zdroj: SITA.sk - Zomrela americká feministická ikona Gloria Steinemová, ktorá desaťročia menila postavenie žien © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Feminizmus Ikona Úmrtie
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