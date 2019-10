Pod vodopádom v národnom parku v Thajsku našli ďalších mŕtvych slonov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bangkok 9. októbra (TASR) - Telá ďalších piatich uhynutých slonov objavili v utorok pod vodopádom v národnom parku na severovýchode Thajska, kde už počas uplynulého víkendu našli šiestich mŕtvych slonov. Počet slonov, ktoré sa v uplynulých dňoch utopili po páde do vodopádu, sa tak vyšplhalo na 11, píše agentúra AP.Telá piatich slonov objavili v utorok predstavitelia parku s pomocou dronu. Ten podľa hovorcu thajských národných parkov do oblasti nasadili, aby zistili, ako do vodopádu Haew Narok (Pekelná priepasť) v národnom parku Khao Yai spadlo prvých šesť slonov.Podľa vedenia parku zahynula prvá skupina slonov zjavne pri tom, ako sa pokúšala dostať k mláďaťu, ktoré do vodopádu spadlo. Ďalšia skupina zrejme pochádzala z rovnakého stáda.Podľa úradov ide o vôbec najvyšší počet slonov, aké v parku Khao Yai zahynuli pri jedinom incidente. AP pripomína, že v rovnakom vodopáde našlo pred 30 rokmi smrť osem slonov. Agentúra dodáva, že v parku žije približne 300 slonov.