Podarí sa Hegerovi zostaviť novú 76-ku? OĽaNO je vo veľmi rozpornej pozícii a kľúčový je aj Kollár

Kollár chce predčasné voľby

Súboj Matovič - Heger v OĽaNO

13.1.2023 (Webnoviny.sk) - Je veľkým otáznikom, či sa podarí dočasne poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi OĽaNO ) zostaviť novú 76-ku poslancov, asi skôr nie, ako áno. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak Ako ďalej tvrdí, kľúčovou záležitosťou je jednak predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár ako aj samotné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) „Je tu základný rozpor v rámci snaženia sa, či má koalícia pokračovať ďalej alebo nie. Kollár zjavne chce ísť do predčasných parlamentných volieb a Heger zbiera 76 poslancov pre to, aby táto vláda pokračovala ďalej. Ja som presvedčený, že Hegerovi sa skôr nepodarí vyzbierať 76 podpisov," povedal Koziak. Zároveň tvrdí, že koalícia už stratila vôľu pokračovať ďalej a vytrvať do riadneho termínu volieb.Politológ Koziak ďalej uviedol, že OĽaNO je vo veľmi rozpornej pozícii. „Vieme, že sa blíži snem OĽaNO a s veľkou pravdepodobnosťou tam dôjde k roztržke v rámci hnutia v zmysle toho, že Heger zrejme so skupinou liberálnejšie zmýšľajúcich poslancov z neho odídu," tvrdí politológ.Myslí si, že Heger by mohol OĽaNO prevziať ako líder a pokračovať v koalícii. „Problém je, že rozdelenie síl v OĽaNO je také, že zrejme členovia hnutia, o ktorých nevieme, ktorí to sú a ktorí budú rozhodovať na sneme, zrejme podržia na mieste predsedu súčasného lídra Igora Matoviča . V tomto prípade zrejme pre Hegera ani nebude možné ďalším spôsobom pokračovať v OĽaNO a odíde z neho," vysvetlil.