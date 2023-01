Rast životných nákladov, chudoba, klimatické zmeny či vojna? Eurobarometer ukázal, čo najviac trápi ľudí

Viaceré krízy kontinentu

Životnú úroveň znížila takmer polovica Európanov

Vojna posilňuje podporu občanov v Úniu

13.1.2023 (Webnoviny.sk) - Najväčšou obavou 93 % Európanov sú rastúce životné náklady. Podpora Európskej únie (EÚ) však zostáva na vysokej úrovni a občania očakávajú, že Únia bude naďalej pracovať na riešeniach na zmiernenie dôsledkov kríz. Vyplýva to z výsledkov Eurobarometra Európskeho parlamentu , ktoré dnes zverejnili na webstránke EP.V každom členskom štáte EÚ viac ako sedem z desiatich respondentov uviedlo, že sa obávajú rastúcich nákladov na život, pričom najviac ich bolo v Grécku (100 %), na Cypre (99 %), v Taliansku a Portugalsku (zhodne 98 %). Stúpajúce ceny, vrátane energií a potravín, pociťujú všetky sociodemografické kategórie, ako aj všetky vzdelanostné a socioprofesijné skupiny.Druhou najväčšou obavou (82 %) je hrozba chudoby a sociálneho vylúčenia, za ktorou nasledujú klimatická zmena a rozšírenie vojny na Ukrajine do ďalších krajín, ktoré sú zhodne na treťom mieste s 81 %.Občania očakávajú, že Únia bude naďalej pracovať na riešeniach na zmiernenie dôsledkov série kríz, ktoré zasiahli kontinent. Vysoká podpora EÚ vychádza zo skúseností z minulých rokov, keď Únia preukázala pozoruhodnú schopnosť zjednotiť sa a zaviesť účinné opatrenia.Zatiaľ však občania nie sú spokojní s krokmi na národnej ani európskej úrovni. Len tretina Európanov vyjadrila spokojnosť s opatreniami, ktoré podnikli ich národné vlády alebo EÚ proti rastúcim životným nákladom.Pri pohľade na finančnú situáciu občanov prieskum ukazuje, že dopad polykrízy pociťujú čoraz viac. Takmer polovica populácie EÚ (46 %) sa vyjadrila, že ich životná úroveň sa už znížila v dôsledku pandémie COVID-19, ruskej vojnovej agresie na Ukrajine a krízy životných nákladov.Ďalších 39 %, ktorí zatiaľ zníženie životnej úrovne nepociťujú, to očakáva počas nadchádzajúceho roka. Ďalším indikátorom rastúcich ekonomických ťažkostí je zvýšenie podielu občanov, ktorí „väčšinou“ alebo „niekedy“ čelia problémom s platením účtov o deväť percentuálnych bodov, z 30 % na jeseň 2021 na 39 % v súčasnosti.„Ľudia sú pochopiteľne znepokojení rastúcimi životnými nákladmi, keďže čoraz viac rodín má problém vyjsť s peniazmi. Teraz je čas, aby sme dosiahli výsledky; aby sme dostali naše účty pod kontrolu, potlačili infláciu a zabezpečili rast našich ekonomík. Musíme chrániť najzraniteľnejších členov našej spoločnosti,“ vyjadrila sa predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola Viaceré geopolitické krízy uplynulých rokov naďalej stavajú občanov a tvorcov politík pred veľké výzvy. S infláciou na najvyššej úrovni za niekoľko desaťročí chcú občania, aby sa EP sústredil na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (37 %).Pre mnohých občanov je naďalej relevantné aj verejné zdravie (34 %) a tiež pokračovanie v boji proti klimatickej zmene (31 %). Vysoko sa v zozname dostali aj podpora ekonomiky a vytváranie nových pracovných miest (31 %).Krízy, a najmä ruská vojna proti Ukrajine, zároveň posilňujú podporu občanov Európskej únii, pričom 62 % respondentov vníma členstvo v únii ako „dobrú vec“, čo je jeden z najlepších výsledkov od roku 2007. Dve tretiny Európanov (66 %) považujú členstvo ich krajiny v Únii za dôležité a 72 % je presvedčených, že ich krajine členstvo prospelo.To, že EÚ prispieva k udržiavaniu mieru a zaisťovaniu bezpečnosti považuje za hlavné prínosy členstva 36 % Európanov, čo je oproti jeseni 2021 nárast o šesť percentuálnych bodov. Podľa ďalších tiež Únia umožňuje lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi (35 %) a prispieva k ekonomickému rastu (30 %).Jesenný prieskum verejnej mienky Eurobarometer pre Európsky parlament sa uskutočnil v dňoch 12. októbra až 7. novembra na vzorke 26 431 respondentov zo všetkých 27 členských štátov EÚ.