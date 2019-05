Podbrezová je naďalej posledná, za jedenástym Trenčínom zaostáva o bod

Na snímke vpredu hráč Podbrezovej Filip Hlohovský a hráč Trnavy Lucas Lovat v zápase 8. kola nadstavbovej časti o záchranu medzi FC Spartak Trnava a FK Železiarne Podbrezová v Trnave v sobotu 11. mája 2019. Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

8. kolo skupiny o titul:

ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 6:2 (3:0)



Góly: 3., 58. a 80. Šporar, 32. Holman, 43. Dražič, 83. Moha - 50. Gamboš, 75. Vallo. ŽK: Holman, Ljubičič (obaja Slovan). Rozhodovali: Glova - E. Weiss, Bobko, 12.533 divákov.



Slovan: Greif – Medveděv (10. Apau), Guzmics, Bajrič, Suchockij – Ljubičič – Čavrič (75. Strelec), Dražič, Holman (69. Nono), Moha – Šporar



Žilina: Holec - Anang, Kaša, Králik, Sluka - Gamboš, Myslovič (84. Bernát) - Mihalík (67. Vallo), Škvarka, Diaz - Boženík (74. Balaj)



Hlasy:

Martin Ševela, tréner Slovana: "Z našej strany to bolo výborné futbalové predstavenie. Andraž bol opäť na správnom mieste, po suchotách sa nadýchol a priblížil sa ku gólovému rekordu ligy. Urobíme všetko, aby sa mu ho podarilo prekonať. Pokiaľ to však nevyjde, nebudeme z toho robiť tragédiu. Celé mužstvo by som zhodnotil veľmi dobre, boli sme kompaktní v defenzíve a dobre sme prehusťovali stred poľa, strelili sme krásne góly. Sme radi, že sme oslávili storočnicu takýmto spôsobom. Z našej strany veľká spokojnosť."



Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Zápas sme začali hrubou individuálnou chybou, ktorou sme súpera posadili na koňa. Celá naša stratégia sa zrútila. Potom sme boli aktívnejší na lopte, ale Slovan si strážil strednú zónu a vyrážal do protiútokov. Celý zápas sme mali problémy s rýchlymi protiútokmi súpera, naša hra v obrane bola veľmi zlá. Šesť prehier za sebou možno nazvať výsledkovou krízou."



MFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok 0:3 (0:1)



Góly: 32. Qose (z 11 m), 52. Gerec, 83. Gál-Andrezly. Rozhodovali: Ochotnický - Roszbeck, Borsányi, ŽK: Carrillo, Grič - Madleňák, 870 divákov.



Michalovce: Kira - Špiariak, Grič, Carrillo (46. Mitrano), Petro (68. Kountouriotis) - Turík - Diarra, Mavretič, Žofčák, Kolesár - Zacharkiv (58. Tounkara)



Ružomberok: Macík - Čurma, Maslo, Jonec, Madleňák - Qose, Takáč - Kostadinov (80. Kmeť), Mustedanagič, Gál-Andrezly (87. Jedinák) - Gerec

Hlasy:

Anton Šoltis, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Myslím si, že aj napriek mnohým výpadkom v zostave sme odohrali dobrý prvý polčas. Škoda druhého gólu, neboli sme trpezliví. Až príliš rýchlo sme chceli vyrovnať, otvorili sme hru a súper využil brejky, ktoré má naozaj dobré. Za stavu 0:2 si to už súper ako Ružomberok vie postrážiť. Potom to už bolo živelné, najmä po viacerých zraneniach bolo vidieť, že nám chýbala lepšia organizácia."



David Holoubek, tréner MFK Ružomberok: "Videli sme veľmi hektický zápas. My sme ho síce vyhrali 3:0, ale mohlo sa to skončiť hocijako. Zápasy s Michalovcami bývajú otvorené, rozhodujú v nich detaily v koncovke. Do zápasu nás dostala penalta, ktorá nám uľahčila úlohu. Myslím si, že fanúšikom futbalu sa tento zápas musel páčiť. Som rád, že sme ho zvládli, lebo po zápase so Slovanom sme sa potrebovali dostať na zem, aby hráči naďalej tvrdo pracovali. Myslím si, že zaslúžene sme si odniesli tri body."

Hlasy:

Peter Hyballa, tréner Dunajskej Stredy: "Gratulujem Seredi k víťazstvu. V prvom polčase sme neboli v zápase, napriek tomu sme mali dve, tri šance. Hostia išli do polčasu s náskokom. Cez prestávku sme spravili dve striedania, chceli sme oživiť hru smerom dopredu. Mali sme šesť až sedem dobrých šancí. Rovnako ako v predchádzajúcich zápasoch sme si utvorili šance, ale nedokázali sme ich premeniť. Naopak, hostia boli v protiútokoch veľmi dobrí. Po historickom úspechu sme na to doplatili, ako väčšina mužstiev. Urobil som štyri zmeny v porovnaní s minulým týždňom, ale nemal som z toho dobrý pocit."



Karel Stromšík, tréner Serede: "Sme veľmi radi, že sme zdolali Dunajskú Stredu doma. Zodpovedne sme sa pripravovali, naše vzájomné skóre bolo hrôzostrašné. Chlapci odviedli veľký kus práce, čo sa týka taktiky, bojovnosti, nasadenia. V druhom polčase bol zo strany Dunajskej Stredy veľký tlak, ale chlapci ho zvládli, dali sme gól na poistku. Záver bol trošku hektický, boli tam aj fauly. Čo musím ešte vyzdvihnúť, je úžasná atmosféra."

8. kolo skupiny o záchranu

FC Nitra – FK Senica 2:3 (1:2)



Gól: 32. Farkaš, 81. Kóňa - 7. a 73. Ramirez, 42. Fabiš (vlastný). Rozhodovali: Ziemba - Pozor, Bednár, ŽK: Farkaš, Vrábel, Charizopulos - Dias, El Moudane, Da Graca, 682 divákov.



Nitra: Pindroch (46. Šípoš) – Šurnovský, Niba, Farkaš, Fabiš (63. Gatarič) – Kóňa, Bilovský – Chobot (77. Vrábel), Vestenický, Charizopulos – Fábry



Senica: Taborda – Krč (45. Dubois), Dias, Da Graca (77. Otrísal), Klapan – Tesija, El Moudane, Dangubič (68. Zezinho) – Deretti – Ramirez, Castaneda

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - AS Trenčín 2:1 (0:0)



Góly: 58. a 88. Švec - 90. Kleščík. Rozhodovali: Pavlík, - Somoláni, Kováč, ŽK: Čoglej - Slávik, 2001 divákov.



Zlaté Moravce-Vráble: Chovan - Čögley, Asanovič, Kwin, Brašeň - Orávik (55. Švec), Ľupták, Grozdanowski, Kelez (72. Chren) - Ďubek (83. Duga) - Dočekal



Trenčín: Šemrinec – Yem (56. Slávik), Šulek, Kleščík, Skovajsa - Van Arnhem - Sleegers (81. Ubbink), Corryn, Roguljič, Bukari - Umeh (56. Zubairu)

Hlasy:

Karol Praženica, tréner Zlatých Moraviec: "V tejto skupine je každý zápas šesťbodový a možno aj viac. Napriek víťazstvu stále nie je všetko vyriešené, čo sa týka záchrany. Všetko však máme vo vlastných rukách. Hostia boli kombinačne na dobrej úrovni, nám sa však v druhom polčase podarilo streliť dva góly a sme veľmi šťastní za tieto tri body."



Ivan Galád, tréner Trenčína: "Chceli sme získať nejaké body, čo sa nám však nepodarilo. Už teraz musíme myslieť na sobotu. Gratulujem domácim k víťazstvu."

FC Spartak Trnava - FK Železiarne Podbrezová 3:1 (1:1)



Góly: 14. Obročník (vlastný), 65. Yilmaz, 75. Miesenböck – 11. Ďatko. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Vorel, ŽK: Lovat - Bartoš, 2354 divákov.



Trnava: Bolek - Turňa, Abena, Košút, Lovat - Janečka, Rada (63. Pekár) - Hing-Glover (71. Tavares), Miesenböck, Čonka (78. Lovás)- Yilmaz



Podbrezová: Vantruba – Obročník, Podstavek, Kiwior (46. Pavúk), Oravec – Bartoš (68. Mejri), Paraj - Hlohovský, Špyrka, Ďatko (77. Wiezik) - Leško

Hlasy:

Michal Ščasný, tréner Trnavy: "Prvý polčas sme sa nedostali do hry. Chceli sme sa aktívne brániť trochu vyššie. Vedeli sme, že Podbrezová hrá dosť na riziko, že tam majú problémy a strácajú lopty. Smerom do ofenzívy sme mali nejakú šancu. Našťastie, skoro sme vyrovnali. Nemali sme taký dobrý pohyb, ako som si predstavoval. V druhom polčase tam boli nábehy krajných obrancov a krídel, ako aj nábehy hrotového útočníka. Utvorili sme si viac príležitostí, aby sme dali gól. Som šťastný za mužstvo, že sme pre nás dôležitý zápas zvládli."



Vladimír Veselý, tréner Podbrezovej: "Mrzí ma výsledok, pretože sme to mali slušne rozohrané, no rýchlo sme dostali gól na 1:1. Prvý polčas bol z našej strany celkom dobrý, mali sme nejaké príležitosti. Druhý polčas, keď sme chceli víťazstvo strhnúť na svoju stranu, urobili sme dve až tri chyby, ktoré domáci nevyužili, ale potom sme prehrali zápas vo vlastnej šestnástke, kde domáci zápas rozhodli. Chceli sme to ešte skorigovať, žiaľ, nejaké pološance sme mali, ale už sa nám to nepodarilo."

V sobotnom domácom stretnutí 8. kola nadstavbovej skupiny o záchranu zvíťazili nad FK Železiarne Podbrezová 3:1 a na siedmej priečke majú dva zápasy pred koncom sedembodový náskok na barážové miesto rovnako ako Nitra a Senica. Naopak, Podbrezová je naďalej posledná, za jedenástym Trenčínom zaostáva o bod, za desiatymi Zlatými Moravcami o päť.Duel so Žilinou bol súčasťou osláv 100. výročia najúspešnejšieho slovenského klubu, ktorý vznikol 3. mája 1919. Fanúšikovia Slovana si na Tehelné pole našli cestu v hojnom počte a po bohatom sprievodnom programe sa tešili aj na kvalitné futbalové predstavenie.Už v 3. minúte ich prvýkrát rozjasal Šporar, ktorý potrestal Anangovu nevydarenú "malú domov" hruďou. Po nej sa lopta odrazila od brvna žilinskej bránky priamo pred slovinského bombardéra a ten ju pohodlne z pár krokov poslal do bránky - 1:0. V ďalšom priebehu sa hra viac odvíjala na žilinskej polovici ihriska, lenže k ohrozeniu Holeca sa ofenzíva Slovana dlhé minúty nevedela dostať. Žilina sa prihlásila o slovo po polhodine, Greif však nebezpečnú situáciu vyriešil vytlačením lopty na roh. O chvíľu zahrmelo na opačnej strane, keď Holman zužitkoval center Suchockého a strelou do vinkla nedal Holecovi šancu - 2:0. Hostia odpovedali delovkou Škvarku, ktorá v 38. minúte "lízla" brvno. V 42. minúte domáci trojlístok nezakončil nádejný rýchly brejk gólom, Šporarova strela minula pravú žrď. Ujal sa však exportný "kúsok" Dražiča, ktorý halfvolejom zvýšil už na 3:0 pre majstra.Žiline sa v 50. minúte podarilo znížiť, keď sa o ďalší pekný futbalový moment postaral Gamboš - 3:1. Lenže už onedlho upravil na trojgólový rozdiel s chuťou hrajúci Šporar. Hostia ani za výrazne nepriaznivého stavu nezložili zbrane a v 75. minúte zásluhou striedajúceho Valla znížili na 2:4. V 80. minúte zavŕšil Šporar hetrik a dostal sa na métu 26 presných zásahov v tomto ligovom ročníku. Od vyrovnania streleckého rekordu Róberta Semeníka zo sezóny 1995/1996 ho delia tri presné zásahy, hrajú sa ešte dve kolá. Vysoký triumf Slovana nad "šošonmi" spečatil v 83. minúte Moha.Michalovčania nastúpili s cieľom prvýkrát od postupu do najvyššej súťaže zdolať Ružomberok, no prvý polčas im nevyšiel. Po obojstranne nevýraznej polhodine hry fauloval Carrillo v šestnástke Gereca a Qose premenil nariadenú jedenástku - 0:1. Od tohto momentu ožilo dianie na ihrisku, náskok hostí mohol zvýšiť v 33. minúte Kostadinov, ale pred odkrytou bránkou namieril vedľa. V 39. minúte neuspel ani Diarra, keď tlak domácich zblízka zakončil iba nevýraznou strelou. Domáci sa neradovali ani v 42. minúte, keď Kolesár skúsil šťastie strelou z hranice šestnástky, tá však tesne minula bránku.V 52. minúte domáci prepadli na polovici súpera, Mustedanagič v rýchlom prečíslení potiahol loptu a hoci michalovský brankár Kira jeho strelu vykryl, dorážajúci Gerec už skóroval - 0:2. Hostia získali sebaistotu a v 61. minúte neboli ďaleko od tretieho gólu, na Mustedanagičov pokus však včas zareagoval Kira. O zdramatizovanie zápasu sa v 69. minúte snažil striedajúci Kountouriotis, ale ani jeho pokus neprekvapil ružomberského brankára Macíka. Skóre zápasu uzavrel Gál-Andrezly, ktorý prekonal Kiru strelou z hranice šestnástky - 0:3.18. K. Vida, 56. Davis (z 11 m), 90.+3 Bilenkyi - 1. a 13. Špehar, 43. Lačný, 90.+2 Ulrich. Rozhodovali: Čiernik – Hrmo, Poláček, ŽK: Šatka, Čmelík - Baez, Michalík, Sus, 9564 divákovKucz – Blackman (81. Bilenkyi), Huk, Šatka, Davis – Herc (46. Kalmár), Ronan, Bednár (46. M. Vida) – Čmelík, Divkovič, K. VidaNwolokor – Sus, Michalík, Djiby Ba, Hučko – Baez (81. Adekuoroye), Bilas – Morong, Špehar, Iván (76. Ulrich) – Lačný (65. Pankaričan)Prvý gól prišiel už v 30. sekunde, keď Špehar dostal loptu na ľavej strane a z päťky prekonal debutanta v bránke Kucza – 0:1. Odpovedať mohol hneď na druhej strane Čmelík, ale jeho strela či prihrávka nenašla adresáta. V 13. minúte viedli hostia už dvojgólovým rozdielom, z pravej strany Lačný poslal prihrávku na bránku v pokutovom území a slabú loptu nikým nekrytý Špehar len doklepol do bránky – 0:2. V 18. minúte domáci znížili, Čmelíkovu prízemnú strelu aj Divkovičovu dorážku Nwolokor vyrazil, ale z druhej vlny poslal K. Vida loptu do siete – 1:2. Po góle domáci ožili, pri Ronanovej strele musel zasiahnuť Nwolokor. V 37. minúte Blackmanovu prudkú prihrávku poslal Divkovič tesne nad. V 43. minúte Sereď dala tretí gól, Ivánovu prihrávku z ľavej strany poslal Lačný zblízka do bránky – 1:3. O minútu neskôr Divkovič dostal výbornú loptu medzi obrancov, nedokázal však prelobovať brankára a loptu poslal nad.V 52. minúte Davis poslal na Kalmára prihrávku do pokutového územia, strelou trafil hornú žrď. V 55. minúte Michalík fauloval K. Vidu v pokutovom území, jedenástku Davis premenil – 2:3. V 59. minúte vyskúšal Ronan z priameho kopu, lopta preletela tesne nad. V 67. minúte Davisovu strelu v pokutovom území Djiby Ba zblokoval, následne Čmelík poslal loptu nad. O minútu neskôr išli hostia do prečíslenia, Pankaričan mohol postupovať na bránku z pravej strany, jeho strelu však Kucz bravúrne poslal na roh. V 74. minúte nastala kanonáda pred bránkou Serede, strelu M. Vidu zastavil na čiare Sus. Pozornosť Kucza vyskúšal Ulrich, ale domáci brankár bol na mieste. V nadstavenom čase hostia poistili zisk troch bodov, po centri Moronga poslal loptu do bránky Ulrich – 2:4. Domáci síce znížili, keď skóroval striedajúci Bilenkyi, ale už nevyrovnali a ukončili päťzápasovú šnúru víťazstiev.Aktívnejšie síce začali domáci, no prvá vážnejšia akcia hostí sa hneď skončila gólom. V 7. minúte El Moudane dlhým pasom vysunul do brejku Ramíreza, ktorý aj napriek tomu, že ho tiesnil Niba, dokázal presne zakončiť - 0:1. Potom sa do dobrých príležitostí dostali aj Nitrania. Najskôr v 17. minúte Charizopulosova krížna prízemná strela len tesne minula cieľ a o štyri minúty neskôr bol blízko ku gólu po peknej akcii Chobota aj Vestenický. Najlepší strelec Nitry však svoje kanonierske schopnosti ani na dvakrát nepotvrdil. Domáci sa dočkali po polhodine hry. Po rohovom kope Bilovského predĺžil loptu na zadnú žrď Vestenický, kde už pre Farkaša nebol problém dopraviť ju do prázdnej bránky - 1:1. Záhoráci však ešte do polčasu dokázali znova strhnúť vedenie na svoju stranu. V 42. minúte Dangubič zacentroval loptu z pravej strany do šestnástky, kde vracajúci sa Fabiš neštastným spôsobom loptu zasiahol a tá skončila druhýkrát v zápase v domácej sieti - 1:2.Po prestávke sa hra prelínala z jednej strany na druhú. V 53. minúte sa po peknej prihrávke do "malého vápna" dostal k lopte Ramirez, ktorému však koncovka nevyšla podľa predstáv. Onedlho sa do nádejnej príležitosti dostali aj domáci. Nebezpečnú strelu Fábryho dokázal brankár Senice s námahou vyraziť na roh. Plány Nitry vyrovnať narušil v 73. minúte aktívne hrajúci Ramirez, ktorý po rýchlom protiútoku presnou strelou zariadil hosťom dvojgólový náskok - 1:3. Nitrianski futbalisti však zbrane nezložili a v 81. minúte sa po štandardnej situácii dočkali kontaktného gólu Kóňu - 2:3. V zostávajúcich minútach sa už domácim vyrovnať nepodarilo a Seničania mohli oslavovať šieste ligové víťazstvo za sebou.Stretnutie tabuľkových susedov v úvodnej polhodine veľa futbalovej krásy neprinieslo. Prvú dobrú streleckú príležitosť si vypracoval ViOn. V 5. minúte Kelez potiahol akciu po ľavej strane, na center si nabehol Ľupták a jeho strela z prvej len tesne minula pravú žrď trenčianskej bránky. V 28. minúte si na Orávikov rohový kop vyskočil Kelez, jeho dobrú hlavičku však skrotil na bránkovej čiare Šemrinec. Po polhodine hry pohrozili aj Trenčania. Z hranice šestnástky napriahol Bukari a jeho dobre namierenú strelu vyškriabal spod brvna Chovan. V závere polčasu sa mohlo skóre zmeniť aj dvakrát. Po rohu Orávika poslal loptu do ohňa Ďubek, Dočekalovu strelu Šemrinec vyrazil, následne Kwin z päťky prestrelil. V 45. minúte sa Asanovič ocitol sám pred Šemrincom, ale ani na dvakrát ho neprekonal.Po zmene strán prví pohrozili hostia. V 49. minúte si Chovan poradil s nepríjemnou hlavičkou Umeha. Do vedenia išiel ViOn v 58. minúte, keď Asanovič vysunul striedajúceho Šveca, ktorý preloboval Šemrinca - 1:0. Na opačnej strane pohrozil Roguljič, pozorný Chovan si však s jeho strelou poradil. V hektickom závere sa hostia snažili o vyrovnanie, ale streleckú príležitosť si nevypracovali. Naopak, v 88. minúte nasledovala rýchla kontra striedajúcich hráčov. Chren ponúkol ako na striebornom podnose loptu pred prázdnu bránku Švecovi a ten zvýšil - 2:0. V 90. minúte Trenčania skorigovali, keď si na Ubbinkov roh vyskočil Kleščík, hlavou prekonal Chovana a znížil - 2:1.V trnavskom mužstve absentovala trojica Grendel, Sloboda, Markoski, čo sa odzrkadlilo na výkone domácich. Úvod patril hosťom z Podbrezovej a dvom nevydareným streleckým pokusom Hlohovského. V 11. minúte po zmätku v trnavskej obrane Ďatko prekonal Boleka - 0:1. O 3 minúty bolo vyrovnané, keď po centri Miesenböcka z pravej strany prekonal Vantrubu bombou pod brvno Obročník - 1:1. V ďalšom priebehu sa hra prelínala na jednu i druhú stranu, ale bez zakončenia. V 24. minúte unikol domáci Yilmaz, ale včas ho zastavil Kiwior. Po polhodine hry a závare v trnavskej šestnástke našťastie pre domácich hostia nedali gól. V poslednej desaťminútovke polčasu dvakrát zakončil Miesenböck, ale Vantruba v oboch prípadoch zasiahol včas a zabránil gólu.V 2. polčase sa v 49. minúte ideálne uvoľnil Yilmaz, postupoval sám proti Vantrubovi, ale vystrelil len vedľa pravej žrde. Po hodine hry zakončil opäť Yilmaz, krížnou strelou natiahol brankára, ale lopta išla vedľa ľavej žrde. V 65. minúte si však všetko vynahradil, keď po centri Lovata dostal domácich do vedenia - 2:1. O 10 minút neskôr po prihrávke Čonku elegantnou strelou do ľavého horného rohu zvýšil Miesenböck - 3:1. Tri minúty pred koncom po akcii s Tavaresom Miesenböck trestuhodne prestrelil a na opačnej strane strelu Hlohovského vykryl Bolek. Domáci vďaka dvom gólom v 2. polčase získali prvýkrát v nadstavbovej časti doma 3 body a dostali sa mimo boja o záchranu.