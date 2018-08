Podbrezová si poradila so Zlatými Moravcami zdanlivo ľahko

Ilustračné foto. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

FK Železiarne Podbrezová – FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble 3:0 (1:0)



Góly: 14. Viazanko, 54. Breznaník, 70. Viazanko. Rozhodovali: Kráľovič – Vorel, Kováč, ŽK: Sedláček, M. Mikuš – Duga, Udeh, Orávik, Ďubek, 1021 divákov



Zostavy a striedania:



FK Železiarne: Kuciak – Magda, M. Baran, M. K. Bartoš, Turňa – Obročník (73. Krivák), Sedláček –Viazanko (87. Bernadina), Breznaník, M. Mikuš – Njire (62. Wiezik)



FC ViOn: Krnáč – Čögley, Udeh (80. Chren), Banovič, Brašeň – Orávik, Richtárech (46. Casado), Duga (61. Ľ. Urgela), Paixao da Silva, Dimitrijevič - Ďubek

Podbrezová 18. augusta (TASR) - Diváci v Podbrezovej nemali o akciu núdzu, aktívni boli tak domáci ako aj hostia.V úvode hrozili najmä domáci futbalisti, dvom centrom Viazanka chýbala presnosť. Tutovka sa naskytla v desiatej minúte Mikušovi, no z hranice penaltového bodu mieril vedľa. Úspech slávil až dlhý center na Viazanka, ktorý si pekne nabehol do šestnástky z pravej strany a excelentne zakončil do vnútornej vzdialenejšej žrde, odkiaľ si lopta našla cestu do bránky.Potom prevzal iniciatívu ViOn. Po centri Čögleya hlavičkoval Ďubek tesne vedľa. Vzápätí pohrozili 'Železiari'. Po centri Magdu mal pred sebou prázdnu bránku Breznaník, ale z uhla prepálil. V rušnom a zaujímavom polčase si tisícka divákov nemohla sťažovať na nedostatok vzruchu a šancí.Hostia mohli vyrovnať dvakrát Dimitrijevičom, ktorý najprv vo vyloženej možnosti z päťky prestrelil a o pár minút ho vychytal výborný brankár Kuciak. Pred prestávkou ešte Breznaník z diaľky potrápil gólmana Krnáča. Zlatomorovčania pohrozili po priamom kope Orávika a hlavičke Banoviča, proti bol opäť pozorný Kuciak.Začiatok druhého polčasu patril hosťom. Hýrili aktivitou, ale pykali po nevinnej situácii v 54. minúte. Kuciak odkopával loptu, našiel na pravej strane Njireho, ten si poradil v súboji s protihráčom, posunul loptu na Viazanka, ktorý našiel pred bránkou voľného Breznaníka a skúsený futbalista Podbrezovej v šestnástke nezaváhal – 2:0.Táto situácia ViOn vykoľajila a pykal. V 70. minúte dostal do brejku dobrú loptu Viazanko, postupoval sám na bránku a vychutnal si Krnáča – 3:0. Duel sa potom prakticky už iba dohrával, náznaky šancí pokryli na oboch stranách gólmani.