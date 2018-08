Trnava s Nitrou remizovala

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

FC Nitra – FC Spartak Trnava 0:0



Rozhodovali: Pavlík – Hancko, Tomčík, ŽK: Farkaš, Kuník, Križan, Taiwo - Čonka, 4323 divákov.



Zostavy a striedania:



Nitra: Hroššo – Kuník, Križan, Farkaš, Chovanec – Šimončiš, Kóňa – Kotrík (83. Steinhübel), Fábry, Čeredničenko (53. Vestenícký) - Abdulrahman Taiwo, Kotrík



Trnava: Rusov – Tóth (75. Hladík), Godál, Čonka – A. Kadlec, Dangubič (53. Miesenböck), Greššák, J. Rada, Jirka – Grendel (82. Pekár) – Bakoš

Zápas piateho kola Fortuna ligy sa skončil nerozhodne, žiaden z tímov nedokázal skórovať.V 5. kole Fortuna ligy privítala Nitra v domácom prostredí Trnavu. Domáci s túžbou získať prvé víťazstvo v novej sezóne začali proti úradujúcemu majstrovi lepšie, no napriek tomu sa do prvej nebezpečnej situácie dostal hosťujúci Grendel. S jeho krížnou strelou si však Hroššo poradil. Už o minútu neskôr to z diaľky skúsil na opačnej strane Šimončič, ale jeho strele po zemi chýbala presnosť.V 20. minúte sa po peknom centri Čeredničenka presadil vo vzdušnom súboji Taiwo. Brankár Trnavy Rusov bravúrnym zákrokom podržal svoj tím. O päť minút neskôr sa pripomenuli aj hostia. Hlavička Bakoša však smerovala vedľa Hroššovej brány. V prvom polčase sa hral vyrovnaný zápas, v ktorom zaujala aj 33. minúta, keď sa po rohu Fábryho oprel do lopty Kóňa.Rusov strelu domáceho stredopoliara vyrazil len pred seba, kde však číhajúci Šimončič z tesnej blízkosti dorážal iba do gólmana Trnavy. Hostia odpovedali prakticky okamžite. Po rohu Čonku nebezpečne hlavičkal Bakoš. Priestor Hroššovej brány však minul a tak tímy odchádzali na polčas za bezgólového stavu.V druhom polčase pokračoval vyrovnaný zápas. Po hodine hry zaujala strela Radu z 20-tich metrov. Hroššo však bol na mieste. O dve minúty neskôr sa do čistej gólovej šance dostal Fábry, no pred odkrytou bránou namieril dva metre nad. V 71. minúte odcentroval z ľavej strany Chovanec presne na Kotríka. Strela domáceho hráča smerovala tesne vedľa Rusovovej brány.V poslednej desaťminútovke vrhla Nitra všetky sily do útoku. V 84. minúte smeroval priamy kop Fábryho z 20 metrov iba do brvna. Skóre sa nemenilo ani po Taiwovej šanci a v samom závere sa neujala ani koncovka Bakoša. Zápas sa tak skončil spravodlivou deľbou bodov.