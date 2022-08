Podbrezová v aktuálnom ročníku Fortuna ligy ešte neprehrala, v súboji nováčikov so Skalicou sa body delili

Dohrávali v oslabení

Štvrtá remíza v rade

13.8.2022 (Webnoviny.sk) - Piatkové večerné stretnutie dvoch nováčikov odštartovalo 5. kolo základnej časti futbalovej Fortuna ligy 2022/2023. Skaličania v ňom pred vlastnými fanúšikmi remizovali s Podbrezovou 1:1. Gólové momenty priniesli záver prvého polčasu a úvod druhého.Za hostí tesne pred prestávkou skóroval Marek Kuzma z pokutového kopu, po zmene strán domáci vyrovnali zásluhou pokusu Jána Vlaska z priameho kopu, ktorý domáci zahrávali po faule Erika Grendela tesne pred pokutovým územím.Grendel za svoj zákrok dostal tiež druhú žltú kartu a putoval predčasne pod sprchy, Podbrezová teda takmer celý druhý polčas mala v poli o jedného hráča menej."Bolo vidieť, že je súper na nás dobre pripravený, že nás v niektorých situáciách skvele dostupoval a tam získaval lopty. Keby sme boli v prvom polčase odvážnejší, tak by sme boli spokojnejší. V druhom polčase sme vedeli, že máme hráčov pod žltými kartami a stalo sa to, čo sa stalo, najhoršia kombinácia - červená karta potrestaná gólom a musím povedať, že sme sa s tým bili. Súper mal dosť šancí, ktoré našťastie nepremenil. My v konečnom dôsledku tento bod berieme," zhodnotil po stretnutí hosťujúci kouč Roman Skuhravý, cituje ho oficiálny web klubu z Horehronia.Domáci kormidelník Juraj Jarábek po stretnutí priznal, že jeho tím sa na súboj dvoch nováčikov pripravoval zodpovedne."V prednej časti ihriska sme robili súperovi problémy, ale bohužiaľ koncovka nemala dostatočnú kvalitu na to aby sme tieto šance premenili. K penaltovým situáciám sa nebudem vyjadrovať. Hlavný rozhodca bol v minulosti obranca, ktorý vedie doteraz štatistiku žltých kariet a momentálne ich tak na ihrisku aj rozdáva. Bohužiaľ to aj z tohto dôvodu bolo rozkúskované a nemalo to také tempo, aké by to mohlo mať. Na našej polovici ihriska sme hrali veľmi pasívne a súper nás mohol ľahko potrestať. Penaltu do kabíny sme darovali školáckou chybou v našej šestnástke, čo sa nemôže stávať. Cez polčas sme si svoje povedali v kabíne a malo to aj svoju odozvu, ktorá vyvrcholila gólom. Potom musím chlapcov pochváliť, hrali dobre, i keď to možno chcelo väčšiu cirkuláciu lopty na dotyk. Škoda dvoch či troch čistých šancí, ktoré musíme premieňať. Berieme aj bod, ale bol by som radšej za tri," komentoval Jarábek podľa webu MFK Skalica Futbalisti Podbrezovej zostávajú aj po 5. kole bez prehry, po triumfe v úvodnom kole na majstrovským Slovanom Bratislava zaznamenali už štvrtú remízu bez prerušenia a na svojom konte majú sedem bodov.Skaličania ich nazbierali zatiaľ päť, k jednému triumfu pridali v piatok druhú remízu a dvakrát tiež prehrali.Piate kolo FL má v sobotu na programe súboje Žiliny so Zlatými Moravcami a Ružomberka s Trenčínom, v nedeľu Michalovce hostia Trnavu, Liptovský Mikuláš v Poprade vyzve Slovan Bratislava a Dunajská Streda privíta Banskú Bystricu.