Slováci sú po výhre nad Lotyšmi bližšie k štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov, tím podržal brankár Latkóczy

13.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentácia hokejistov do 20 rokov zabodovala na juniorskom svetovom šampionáte až v treťom stretnutí, v piatok v kanadskom Edmontone zdolala rovesníkov z Lotyšska 3:2 po samostatných nájazdoch a aktuálne je bližšie k postupu do štvrťfinále bližšie ako ich ostatný súper.Zverenci trénera Ivana Feneša majú na svojom konte dva body a pred sebou ešte duel proti Fínom, Lotyši získali jeden bod a odohrajú ešte stretnutie proti Čechom."Absolvovali sme nesmierne náročný zápas, sme radi, že sme ho zvládli. Hoci až po nájazdoch, ale každé víťazstvo sa ráta na tomto turnaji. Verím, že nás na ňom naštartuje k lepšiemu výsledku," zhodnotil po súboji kouč Feneš, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Mladí Slováci v piatkovom súboji prehrávali od 10. minúty gólom Dansa Lačmelisa v presilovke, no ešte pred prvou sirénou vyrovnal po krásnej akcii Adam Sýkora.V druhej časti poslal slovenský výber do vedenia Dalibor Dvorský , no Niks Fenenko zariadil opäť nerozhodný stav. Keďže v ďalšom priebehu stretnutia už gól nepadol, na rad prišlo predĺženie a po ňom aj samostatné nájazdy.V nich v úvodnej sérii uspel Roman Faith a v piatej aj Matej Kašlík . Keďže v súperovom výbere skóroval iba Darels Dukurs, radosť prepukla na slovenskej strane."Bol to piaty nájazd, niekto by v ňom nechcel vymýšľať a šiel by na istotu. Ja som však vedel, čo chcem urobiť. Mám to dobre nacvičené. Veril som si, mal som sebavedomie. Veľmi ma teší, že som tímu pomohol vyhrať zápas spolu so Šimonom Latkóczym, ktorý chytil posledný lotyšský pokus," komentoval záver duelu autor víťazného nájazdu Kašlík.Oporou tímu SR "20" bol aj v piatok brankár Šimon Latkóczy , ktorý zneškodnil 23 striel Lotyšov a v nájazdoch inkasoval iba raz."Tieto zápasy sú najnáročnejšie. Hráme o postup do play-off a každý tím dá do toho maximum. Som hrozne rád, že sme to zvládli. Emócie, ktoré sme mali po zápase, v nás zostanú ešte dlho. Pre takéto víťazstvá hráme hokej,“ poznamenal.Duel Fínsko - Slovensko je v Edmontone na programe v nedeľu 14. augusta o 12.00 h miestneho času (20.00 h SELČ), stretnutie medzi Čechmi a Lotyšmi príde na rad o 4 hodiny neskôr.Zo "slovenskej" A-skupiny už majú istú štvrťfinálovú miestenku domáci Kanaďania aj Fíni, Česi zostanú mimo hry iba v prípade, ak v riadnom hracom čase podľahnú Lotyšom a Slováci získajú tri body v súboji s Fínmi.