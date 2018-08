Podceňovať skúšobné jazdy sa pri výbere vozidla neoplatí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Najväčší predajca ojazdených vozidiel v strednej Európe zákazníkom ponúka vo všetkých svojich pobočkách možnosť takmer neobmedzených testovacích jázd. "Snažíme sa zákazníkom pri výbere podať skutočne účinnú pomocnú ruku. Môžu si vybrať trasu, dobu jazdy aj vzdialenosť, v ničom ich neobmedzujeme, naopak im odporúčame, aby jazda bola dostatočne dlhá a zvládli pri nej vystriedať rôzne komunikácie a čo najviac rôznorodých jazdných situácií," hovorí Karolína Topolová. "Emócie pri tom musia ísť bokom. Pokiaľ sa dostatočne nepresvedčia, že im sedí ergonómia, vybavenie vozidla alebo celkové pohodlie pri jazde, nemali by ohľadne nového vozidla prijímať žiadne konečné rozhodnutia," dodáva Topolová.Aj keď ste si úplne istí zvoleným typom karosérie, počtom dverí, farbou, motorizáciou a ďalšími technickými charakteristikami, majte na pamäti, že najdôležitejší je subjektívny pocit z jazdy. Auto, ktoré sa vám veľmi páči, sa vám totiž nemusí vôbec dobre šoférovať. "Pocit pri sedení, veľkosť vnútorného aj úložného priestoru, dosah rôznych ovládacích prvkov, dostatočná úroveň bezpečnosti a v neposlednom rade celkové pohodlie pri jazde – to všetko sa dá preveriť iba pri dostatočne dlhej skúšobnej jazde. Okrem toho pri nej predajca môže záujemcovi odpovedať na všetky otázky ohľadne technických parametrov, aby na vybrané vozidlo mohol získať skutočne komplexný pohľad," pokračuje Karolína Topolová.Testovacie jazdy s vozidlami rôznych značiek odporúča Karolína Topolová skôr konzervatívnym vodičom, ktorí napríklad nikdy neuvažovali o zmene. Vo výsledku by mohli byť prekvapení, že im napríklad mäkší alebo naopak tvrdší podvozok modelu inej značky nakoniec vyhovuje viac. "A najlepšie je, ak si vyskúšajú vozidlá čo najširšieho záberu od rôznych výrobcov. Odlišné karosérie, motorizácie, prevodovky – záujemcovia o automobil majú skutočne z čoho vyberať a čo skúšať, a to všetko na jednom mieste a bezplatne. Nič nám neurobí väčšiu radosť, ako keď im nejaký model skutočne sadne," konštatuje Karolína Topolová."Chceme, aby od nás klienti odchádzali s vedomím, že si pre seba vybrali ideálne auto, ktoré im bude po všetkých stránkach vyhovovať, a že im radosť z neho po nejakej dobe nepokazí nevhodný detail alebo dokonca závažnejšia prekážka," dodáva riaditeľka. Ak sa tak nakoniec predsa len stane, odporúčame, aby zákazník prišiel vozidlo vymeniť za iné. "Auto je možné vymeniť za iné do siedmich dní, bez udania dôvodu," uzatvára Topolová.