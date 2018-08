NN Group kupuje Aegon Slovensko a Aegon Česká republika

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 16. augusta (TASR) – Skupina NN Group vo štvrtok oznámila, že dosiahla dohodu o kúpe spoločnosti Aegon na Slovensku a Aegon v Českej republike. Na Slovensku kupuje Aegon Životnú poisťovňu a Aegon dôchodkovú správcovskú spoločnosť. V Českej republike zasa životnú poisťovňu Aegon Pojišťovna. Celková hodnota transakcie je podľa NN Group 155 miliónov eur.Transakcia je v súlade so stratégiou NN Group dosiahnuť rast výnosov a generovať zvýšený zisk v Európe.skonštatoval generálny riaditeľ NN Slovenská republika Peter Brudňák.Transakcia bude financovaná z existujúcich hotovostných zdrojov a NN Group neočakáva, že by mala mať podstatný vplyv na hospodársky výsledok a hodnotenie skupiny v rámci Solvency II. Počas nasledujúcich mesiacov budú spoločnosti Aegon vystupovať na trhu poistenia a dôchodkov ako samostatné právne subjekty. Po získaní regulatórnych súhlasov príde k zlúčeniu spoločností pôsobiacich na trhu pod značkou Aegon so spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu pod značkou NN. Skupina predpokladá, že celý proces bude ukončený na konci prvého štvrťroku 2019.