Podchod na Trnavskom mýte je už zrekonštruovaný

Bratislava 27. augusta (TASR) – Rekonštrukcia rokmi zanedbaného podchodu na bratislavskom Trnavskom mýte je už ukončená. Od pondelka môžu obyvatelia i návštevníci Bratislavy využívať plne funkčný a vynovený podchod s obchodmi a službami.Revitalizácia podchodu priniesla celkovú premenu zázemia podchodu a vnútorných priestorov. Pribudla nová elektroinštalácia, osvetlenie, zrenovovali sa povrchy podláh, stien i stropov. Vymenené boli všetky eskalátory, vybudovali sa výťahy, zrenovované boli všetky vstupy do podchodu a úprava sa čiastočne dotkla aj električkových zastávok.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal vnímal starý podchod na Trnavskom mýte ako hanbu Bratislavy, preto víta jeho premenu.povedal primátor.Podchod bude po novom chránený 24-hodinovým kamerovým systémom a bezpečnostnou službou. Pribudli aj nové obchodné prevádzky, napríklad predajňa potravín, lekáreň, papiernictvo, kvetinárstvo či kaviareň.skonštatoval Peter Lukeš, predseda predstavenstva spoločnosti Immocap Group, ktorá podchod obnovila.Rekonštrukcie sa po rokoch dočkal aj povrch Trnavského mýta. Pribudla nová zeleň vo forme trvalkových záhonov a stromov. Hlavné mesto opravilo chodníky, vybudovalo bezbariérové prístupy k električkovým nástupištiam, opravilo prístrešky na nástupištiach a obnovilo dopravné značenie. Mesto do týchto povrchových úprav investovalo 450.000 eur.Celková výška investície rekonštrukcie podchodu je 4,1 milióna eur. Hlavné mesto sa na projekte podieľalo sumou 1,6 milióna eur a spoločnosť Immocap Group investovala 2,5 milióna eur. Revitalizácia zanedbaného podchodu na Trnavskom mýte sa začala 16. októbra minulého roka. O komplexnej obnove podchodu spoločnosťou Immocap Group rozhodli bratislavskí mestskí poslanci koncom septembra 2016. Poslanci jej totiž schválili prenájom podchodu na 15 rokov, s možnosťou opcie na ďalších päť rokov, za ročné nájomné jedno euro. Podmienkou bolo, že musela spoločnosť do revitalizácie podchodu investovať minimálne milión eur bez DPH.