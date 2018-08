Pred 30 rokmi sa stratil vtedy päťročný Ľuboš Bednár

Pred 30 rokmi, teda 27. augusta 1988, zmizol vtedy päťročný Ľuboš Bednár. Foto: Facebook/PZ SR Foto: Facebook/PZ SR

Originálnu správu z roku 1988 z vyšetrovania zmiznutia Ľuboša Bednára. Foto: Facebook/PZ SR Foto: Facebook/PZ SR

Bratislava 27. augusta (TASR) - Presne pred 30 rokmi, teda 27. augusta 1988, sa pred domom v Púchove hral vtedy päťročný Ľuboš Bednár. Za doposiaľ nezistených okolností sa stratil. Napriek snahe vtedajších príslušníkov Verejnej bezpečnosti a neskôr Policajného zboru, neboli dodnes získané informácie, ktoré by viedli k jeho vypátraniu. V histórii československej kriminalistiky ide o jeden z najstarších a ojedinelých prípadov, keď nebola objasnená nezvestnosť maloletej osoby. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.V súlade so stanovenými predpismi bolo pátranie po nezvestnom zastavené po uplynutí 20-ročnej lehoty, v roku 2008.povedala prvá viceprezidentka Policajného zboru Jana Maškarová.V originálnej správe z vyšetrovania z roku 1988 sú napríklad opísané aj zvláštne znamenia Ľuboša Bednára: Jazva na hrane brady (menej viditeľná dĺžka, cca. 0,5 cm); materské znamienko na ľavej strane chrbta v blízkosti lopatky elipsovitého tvaru (dĺžka cca. 3 cm).Zahraničné médiá pravidelne informujú o prípadoch dlhodobo nezvestných osôb, ktoré sa napokon skončili so šťastným koncom. Vďaka medializácii sa aj na Slovensku podarilo vyriešiť podobný prípad. "priblížila Baloghová. Príbuzenstvo potvrdili aj testy DNA. Podľa ich vyjadrení, nezvestný bol pravdepodobne unesený susedmi, neskôr umiestnený do detského domova so sfalšovaným rodným listom. Objasnenie prípadu tak trvalo 56 rokov.