Podeľte sa o šťastie s okolitým svetom!

Vianočný lounge pred predajňou Swarovski

Mikuláš, čo v tom vreci máš?

Darujte teplo a vymeňte si knižku či hračky

V online adventom kalendári súťažíte a zároveň pomáhate

2.12.2022 (Webnoviny.sk) -Pri vstupe do centrálnej zóny Auparku vás ako prvá očarí, kde si po náročnom vyberaní darčekov môžete na chvíľu oddýchnuť a spraviť si originálnu tematickú fotku. Využiť ju môžete na milý pozdrav a potešiť tak vašich najbližších v prichádzajúcom vianočnom období. Spomeňte si tiež na tých, s ktorými netrávite počas roka veľa času a takýmto jednoduchým spôsobom ich zahrejte pri srdiečku. Zároveň môžete vo vianočnom loungi V rámci adventu máte každý týždeň možnosť finančne prispieť cez QR kód jednej neziskovej organizácii. sa môžu rodičia s deťmi tešiť na čarovný. Na deti čakajú rôzne darčeky a sladkosti a pre členov vernostného programu je pripravená výnimočná jazda na koči po Sade Janka Kráľa. Okrem nezabudnuteľného zážitku v podobe jazdy bude k dispozícii aj V hlavnej časti nákupného centra Aupark nájdete okrem vianočného loungu aj ďalšie zaujímavé miesta na uskutočnenie jednoduchých dobrých skutkov. Váš pohľad určite upúta aj, prostredníctvom ktorého naplníte vytúžené sny detí z detských domovov a krízových centier v pôsobnosti mestskej časti Petržalka. slúži ako v rámci ktorého sa môžete podeliť o vaše prečítané knižky. Na oplátku si domov odnesiete iné, neprečítané diela plné zaujímavých príbehov. prebiehajúci v je založený na rovnakom princípe. umiestnená Aupark si pre všetkých svojich zákazníkov i fanúšikov pripravil veľkú adventnú súťaž o hodnotné výhry, ktorá sa koná na instagramovom účte @auparkshoppingcenter . Na zapojených súťažiacich čakajú každý deň až do Vianoc originálne darčeky. Počas adventných nedieľ sa navyše venuje pozornosť aj pomoci vybraným neziskovým organizáciám, a tak prostredníctvom online adventného kalendára budete môcť prispieť na ich aktivity. Pravidlá súťaže a link na finančnú podporu pre vybranú organizáciu nájdete vždy pod postom na Aupark Instagrame. Nájdite si čas v tomto predvianočnom zhone a urobte radosť sebe i svojim blízkym. Spríjemnite si náročné dni milými aktivitami a službami nákupného centra Aupark Bratislava, ktoré dokonale navodia atmosféru Vianoc už teraz. A nezabúdajte, že ľudí môžete potešiť aj úplnými maličkosťami. Pošlite starým rodičom vianočný pozdrav, upečte o pár medovníkov viac a podeľte sa so susedmi, prípadne ich zaneste pani učiteľkám do škôlky vašich detí. Vymyslieť môžete čokoľvek, možností je naozaj veľa!