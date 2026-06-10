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10. júna 2026
Podiel nelegálnych cigariet na Slovensku rastie, najvážnejší vývoj zaznamenali colníci pri falzifikátoch
Vysoké dane a nízka kúpyschopnosť nahrávajú čiernemu trhu, v niektorých slovenských mestách je už takmer každá štvrtá krabička cigariet bez kolku. Na Slovensku je veľké množstvo
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10.6.2026 (SITA.sk) - Vysoké dane a nízka kúpyschopnosť nahrávajú čiernemu trhu, v niektorých slovenských mestách je už takmer každá štvrtá krabička cigariet bez kolku.
Na Slovensku je veľké množstvo cigariet, ktoré sa dostávajú na trh mimo legálneho distribučného reťazca. Analýza voľne pohodených balíčkov Empty Pack Survey za rok 2025 ukázala, že podiel cigariet bez kontrolnej známky bol až 7,7 percenta. Rast pritom stimuluje najmä kombinácia vysokého daňového zaťaženia, nižšej kúpyschopnosti a cenovej citlivosti spotrebiteľov.
Je pritom preukázané, že za distribúciou nezdanených cigariet stoja organizované zločinecké skupiny. Aj to je dôvod, prečo výrobcovia podporujú vytvorenie jednoduchého systému nahlasovania prípadov nezdanených výrobkov. Finančná správa priblížila, že najvážnejší vývoj zaznamenali pri falzifikátoch. Tie už totiž predstavujú až 4,8 percenta všetkých zozbieraných cigaretových krabičiek. Ide pritom o dvojročný rast o 1,6 percenta.
Najvyšší podiel cigaretových krabičiek mimo legálneho trhu zaznamenali v Štúrove (24 %), Medzilaborciach (23,8 %), Leviciach (19 %), Prievidzi (18,7 %) a Komárne (18 %). Ide o lokality, na ktoré je zameraná aj informačná kampaň Nekur fejky, ktorú realizuje Slovenské združenie pre značkové výrobky v spolupráci s finančnou správou.
Cieľom kampane je upozorniť na to, že cigarety bez kontrolnej známky nie sú iba problémom daňových únikov, ale aj zdravotným a bezpečnostným rizikom. Pri falzifikátoch totiž nie je známy ich pôvod, zloženie ani spôsob výroby.
Výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky Ľubomír Tuchscher podotkol, že nejde len o všeobecný celoslovenský trend, pretože v niektorých mestách sa nezdanené cigarety stali už bežnou súčasťou trhu.
„V praxi to znamená, že bez kolku je tam už takmer každá štvrtá krabička. Aj preto cielime naše aktivity práve tam, kde je výskyt najvyšší a kde je potrebné zvyšovať povedomie spotrebiteľov o tom, že kúpou takýchto výrobkov podporujú nelegálny biznis,“ dodal Tuchscher.
Na nárast nezdanených cigariet má pritom vplyv viacero faktorov – pôsobenie organizovaných skupín, dostupnosť falzifikátov a tiež silný socio-ekonomický tlak na spotrebiteľov. Pri raste cien spotrebitelia siahajú po lacnejších alternatívach aj napriek tomu, že sú nelegálne. Kombinácia nízkej kúpyschopnosti, cenovej citlivosti a dostupnosti nelegálnych výrobkov tak vytvára prostredie, v ktorom čierny trh prekvitá.
Finančná správa stále eviduje aj vysoký počet výrobní alebo distributérov nezdanených tabakových výrobkov, pričom v roku 2025 to bolo viac ako 50 miliónov kusov cigariet a viac ako 228 ton tabaku, z ktorého by sa dalo vyrobiť ďalších 330 miliónov cigariet.
Prezident finančnej správy Jozef Kiss upozornil, že nelegálny obchod s tabakovými výrobkami je dlhodobo vážnym problémom, ktorý poškodzuje štát a pripravuje ho o významné daňové príjmy.
„Aj preto odhaľovanie nelegálnych výrobní tabakových výrobkov patrí medzi priority Kriminálneho úradu finančnej správy. Každé relevantné hlásenie od verejnosti môže pomôcť pri ich odhaľovaní,“ dodal Kiss. Spotrebitelia môžu podozrivé krabičky bez kontrolnej známky nahlásiť prostredníctvom oficiálnej stránky kampane Nekur fejky.
Zdroj: SITA.sk - Podiel nelegálnych cigariet na Slovensku rastie, najvážnejší vývoj zaznamenali colníci pri falzifikátoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Slovensku je veľké množstvo cigariet, ktoré sa dostávajú na trh mimo legálneho distribučného reťazca. Analýza voľne pohodených balíčkov Empty Pack Survey za rok 2025 ukázala, že podiel cigariet bez kontrolnej známky bol až 7,7 percenta. Rast pritom stimuluje najmä kombinácia vysokého daňového zaťaženia, nižšej kúpyschopnosti a cenovej citlivosti spotrebiteľov.
Je pritom preukázané, že za distribúciou nezdanených cigariet stoja organizované zločinecké skupiny. Aj to je dôvod, prečo výrobcovia podporujú vytvorenie jednoduchého systému nahlasovania prípadov nezdanených výrobkov. Finančná správa priblížila, že najvážnejší vývoj zaznamenali pri falzifikátoch. Tie už totiž predstavujú až 4,8 percenta všetkých zozbieraných cigaretových krabičiek. Ide pritom o dvojročný rast o 1,6 percenta.
Informačná kampaň Nekur fejky
Najvyšší podiel cigaretových krabičiek mimo legálneho trhu zaznamenali v Štúrove (24 %), Medzilaborciach (23,8 %), Leviciach (19 %), Prievidzi (18,7 %) a Komárne (18 %). Ide o lokality, na ktoré je zameraná aj informačná kampaň Nekur fejky, ktorú realizuje Slovenské združenie pre značkové výrobky v spolupráci s finančnou správou.
Cieľom kampane je upozorniť na to, že cigarety bez kontrolnej známky nie sú iba problémom daňových únikov, ale aj zdravotným a bezpečnostným rizikom. Pri falzifikátoch totiž nie je známy ich pôvod, zloženie ani spôsob výroby.
Výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky Ľubomír Tuchscher podotkol, že nejde len o všeobecný celoslovenský trend, pretože v niektorých mestách sa nezdanené cigarety stali už bežnou súčasťou trhu.
„V praxi to znamená, že bez kolku je tam už takmer každá štvrtá krabička. Aj preto cielime naše aktivity práve tam, kde je výskyt najvyšší a kde je potrebné zvyšovať povedomie spotrebiteľov o tom, že kúpou takýchto výrobkov podporujú nelegálny biznis,“ dodal Tuchscher.
Vysoký počet výrobní a distributérov
Na nárast nezdanených cigariet má pritom vplyv viacero faktorov – pôsobenie organizovaných skupín, dostupnosť falzifikátov a tiež silný socio-ekonomický tlak na spotrebiteľov. Pri raste cien spotrebitelia siahajú po lacnejších alternatívach aj napriek tomu, že sú nelegálne. Kombinácia nízkej kúpyschopnosti, cenovej citlivosti a dostupnosti nelegálnych výrobkov tak vytvára prostredie, v ktorom čierny trh prekvitá.
Finančná správa stále eviduje aj vysoký počet výrobní alebo distributérov nezdanených tabakových výrobkov, pričom v roku 2025 to bolo viac ako 50 miliónov kusov cigariet a viac ako 228 ton tabaku, z ktorého by sa dalo vyrobiť ďalších 330 miliónov cigariet.
Prezident finančnej správy Jozef Kiss upozornil, že nelegálny obchod s tabakovými výrobkami je dlhodobo vážnym problémom, ktorý poškodzuje štát a pripravuje ho o významné daňové príjmy.
„Aj preto odhaľovanie nelegálnych výrobní tabakových výrobkov patrí medzi priority Kriminálneho úradu finančnej správy. Každé relevantné hlásenie od verejnosti môže pomôcť pri ich odhaľovaní,“ dodal Kiss. Spotrebitelia môžu podozrivé krabičky bez kontrolnej známky nahlásiť prostredníctvom oficiálnej stránky kampane Nekur fejky.
Zdroj: SITA.sk - Podiel nelegálnych cigariet na Slovensku rastie, najvážnejší vývoj zaznamenali colníci pri falzifikátoch © SITA Všetky práva vyhradené.
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