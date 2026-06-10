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10. júna 2026
Stačí jedno kliknutie a môžete prísť o údaje aj peniaze. Polícia vydala naliehavé upozornenie – FOTO
Tagy: Podvodníci Sms
Polícia vyzýva občanov, aby na takéto správy nereagovali, neotvárali priložené odkazy a neposkytovali osobné údaje. Podvodníci sa v ...
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10.6.2026 (SITA.sk) - Polícia vyzýva občanov, aby na takéto správy nereagovali, neotvárali priložené odkazy a neposkytovali osobné údaje.
Podvodníci sa v zaslaných SMS vydávajú za dopravnú políciu a vyzývajú na úhradu pokuty za dopravný priestupok. Upozornilo na to Prezídium Policajného zboru. Podvodné správy sa intenzívne šíria v posledných dňoch.
Podvodníci v nich tvrdia, že priestupok bol zaznamenaný „inteligentným systémom monitorovania dopravy“ a vyžadujú jeho úhradu prostredníctvom priloženého internetového odkazu. Súčasťou podvodnej správy pritom býva aj časový limit na zaplatenie, a to najčastejšie 48 hodín. V ľuďoch sa tak snažia vyvolať stres a prinútiť ich konať bez dôkladného overenia informácií.
„Opätovne zdôrazňujeme, že polícia ani príslušné správne orgány nezasielajú pokuty prostredníctvom SMS správ. Oznámenia o dopravných priestupkoch sú doručované oficiálnou písomnou formou, spravidla poštou alebo do aktivovanej elektronickej schránky a obsahujú všetky zákonom predpísané náležitosti vrátane identifikácie orgánu, čísla konania alebo spisovej značky, opisu skutku, dôkazného materiálu a poučenia o ďalšom postupe,“ uviedla polícia a upozornila na najčastejšie znaky toho, že ide o podvod.
Je to napríklad neznáme alebo zahraničné telefónne číslo odosielateľa, podozrivý internetový odkaz, vytváranie časového tlaku či požiadavka na zadanie osobných či platobných údajov. Polícia vyzýva občanov, aby na takéto správy nereagovali, neotvárali priložené odkazy a neposkytovali osobné údaje. „V prípade, že ste na odkaz klikli a zadali údaje o platobnej karte alebo vykonali platbu, bezodkladne kontaktujte svoju banku a udalosť oznámte polícii,“ uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - Stačí jedno kliknutie a môžete prísť o údaje aj peniaze. Polícia vydala naliehavé upozornenie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Podvodníci sa v zaslaných SMS vydávajú za dopravnú políciu a vyzývajú na úhradu pokuty za dopravný priestupok. Upozornilo na to Prezídium Policajného zboru. Podvodné správy sa intenzívne šíria v posledných dňoch.
Podvodníci v nich tvrdia, že priestupok bol zaznamenaný „inteligentným systémom monitorovania dopravy“ a vyžadujú jeho úhradu prostredníctvom priloženého internetového odkazu. Súčasťou podvodnej správy pritom býva aj časový limit na zaplatenie, a to najčastejšie 48 hodín. V ľuďoch sa tak snažia vyvolať stres a prinútiť ich konať bez dôkladného overenia informácií.
„Opätovne zdôrazňujeme, že polícia ani príslušné správne orgány nezasielajú pokuty prostredníctvom SMS správ. Oznámenia o dopravných priestupkoch sú doručované oficiálnou písomnou formou, spravidla poštou alebo do aktivovanej elektronickej schránky a obsahujú všetky zákonom predpísané náležitosti vrátane identifikácie orgánu, čísla konania alebo spisovej značky, opisu skutku, dôkazného materiálu a poučenia o ďalšom postupe,“ uviedla polícia a upozornila na najčastejšie znaky toho, že ide o podvod.
Je to napríklad neznáme alebo zahraničné telefónne číslo odosielateľa, podozrivý internetový odkaz, vytváranie časového tlaku či požiadavka na zadanie osobných či platobných údajov. Polícia vyzýva občanov, aby na takéto správy nereagovali, neotvárali priložené odkazy a neposkytovali osobné údaje. „V prípade, že ste na odkaz klikli a zadali údaje o platobnej karte alebo vykonali platbu, bezodkladne kontaktujte svoju banku a udalosť oznámte polícii,“ uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - Stačí jedno kliknutie a môžete prísť o údaje aj peniaze. Polícia vydala naliehavé upozornenie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Podvodníci Sms
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