Podiel osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku prevyšuje priemer Únie, rozdiel sa výrazne zväčšuje po prekročení veku 45 rokov

23.1.2025 (SITA.sk) - Podiel osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku dosahuje 31 % v populácii nad 16 rokov, čo je výrazne viac než priemer Európskej únie, kde tento podiel predstavuje 27 %.Vyplýva to z najnovších údajov Eurostatu týkajúcich sa zdravotného postihnutia v rámci Európskej únie (EÚ) , na ktoré upozornil Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) . Rozdiel sa výrazne zväčšuje po prekročení veku 45 rokov, čo môže byť spôsobené nezdravým životným štýlom a kvalitou zdravotnej starostlivosti.Podobne ako v iných štátoch EÚ, aj na Slovensku je vyšší podiel zdravotne postihnutých žien (33 %) v porovnaní s mužmi (28 %). Na úrovni EÚ tento rozdiel medzi pohlaviami predstavuje priemerne päť percentuálnych bodov. Zatiaľ čo v Európskej únií sa prejavuje korelácia medzi príjmovými kvintilmi a mierou postihnutia, pričom vyšší príjem zodpovedá nižšiemu podielu postihnutých.Na Slovensku takýto vzťah neplatí. Najvyšší podiel osôb so zdravotným postihnutím bol zaznamenaný v treťom príjmovom kvintile. Medzi osoby so zdravotným postihnutím patria jedinci s dlhodobým telesným, mentálnym, intelektuálnym alebo zmyslovým postihnutím, ktoré im môže prekážať v plnej a účinnej účasti na živote spoločnosti.