Psychiatrická spoločnosť varuje pred narastajúcim emocionálnym napätím a rizikami polarizácie spoločnosti

23.1.2025 (SITA.sk) - Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (SPsS) Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) upozornil na riziká, ktoré prináša úmyselná polarizácia slovenskej spoločnosti a silnejúca komunikácia s prvkami nerešpektovania a prekrúcania faktov.Tieto javy zaťahujú občanov do vyhrotenej emocionálnej atmosféry a intolerancie, čo je podľa spoločnosti krajné rizikové a nebezpečné. Podľa psychiatrov, autoritatívne prvky v riadení štátu narúšajú princípy slobodného prejavu a vystupovania.„Šírenie strachu, nenávisti a dezinformácií nepodkopáva len psychické zdravie dotknutých jednotlivcov, ale celej našej spoločnosti, a vedie k zhoršeniu prežívania ľudí so psychickými poruchami, ako aj ľudí, ktorí doteraz neprejavovali žiadne významné psychické ťažkosti," zdôraznila SPsS.„Zdravie každého občana Slovenskej republiky je úzko spojené s prostredím, v ktorom žije, pričom to najlepšie prostredie pre rozvoj a udržiavanie psychického zdravia, ako aj komplexné osobnostné zrenie je v otvorenej, slobodnej a demokratickej spoločnosti. V prostredí, ktoré umožňuje nenásilnú komunikáciu, otvorený dialóg a základnú rovnosť medzi ľuďmi napriek ich rôznorodosti," uviedli psychiatri.Psychiatrická spoločnosť taktiež apelovala na upevňovanie proeurópskych postojov a demokratických hodnôt, ktoré považuje za kľúčové pre zdravý život a vývin jednotlivcov i usporiadanú spoločnosť.„Násilné prejavy v spoločnosti, v medziľudských vzťahoch, ako aj v komunikácii, sa nesmú stať novým a akceptovaným štandardom," zdôraznil výbor a vyjadril podporu všetkým členom svojej spoločnosti vystaveným nenávistným prejavom voči nim, len preto, že legitímne vyjadrili svoj občiansky názor.Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti tak reagoval na otvorený list psychiatrov a psychológov premiérovi Robertovi Ficovi , pod ktorým je už dnes podpísaných 667 signatárov.