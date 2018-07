Podklady k prípadu pochybného prideľovania pôdy dá OĽaNO vedeniu SPF

Na snímke poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO) počas brífingu s novinármi. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. júla (TASR) – Podklady k prípadu pochybného prideľovania pôdy osobám bez akéhokoľvek právneho titulu k pozemkom dá hnutie OĽaNO k dispozícii Slovenskému pozemkovému fondu (SPF). Ten by sa navyše mal zaoberať vyjadreniami generálneho prokurátora o nečinnosti fondu. Skonštatovala to predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová.Remišová na štvrtkovej (19. 7.) tlačovej konferencii informovala o ďalšom prípade pochybného prideľovania pôdy osobám bez akéhokoľvek právneho titulu k pozemkom. SPF reagoval, že nedisponuje takýmito informáciami a vyzval Remišovú, aby fondu poskytla všetky relevantné informácie, na základe ktorých tvrdenie uviedla.uviedla v piatkovom stanovisku Remišová.Zároveň zdôraznila, že vedenie fondu by nemalo odkláňať pozornosť na opozíciu, ale malo by sa v prvom rade zaoberať vyjadreniami generálneho prokurátora, ktorý podľa nej potvrdil zlyhania nielen v rezorte pôdohospodárstva, ale aj v SPF.