V Turecku zatkli manželku nebohého veliteľa Islamského štátu Šíšáního

Na nedatovanej snímke z 28. júna 2014 je Umar Šíšání (uprostred) medzi bojovníkmi Islamského štátu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 20. júla (TASR) - Turecká polícia zatkla v Istanbule manželku jedného z hlavných vojenských veliteľov organizácie Islamský štát (IS) Umara Šíšáního, ktorý zahynul v Iraku pred dvoma rokmi. Informovala o tom v piatok turecká tlačová agentúra Anadolu.Podľa Anadolu štyroch ľudí podozrivých z napojenia na IS oficiálne zatkli v Istanbule vo štvrtok večer. V rámci policajnej operácie namierenej proti teroristom však tieto osoby zadržali už skôr v júli. Medzi zadržanými je aj Seda D., manželka neslávne známeho veliteľa IS Šíšáního. Súkromná tlačová agentúra DHA informovala, že táto žena používala falošný pas a mala dvoch synov.Šíšání sa občianskym menom volal Tarchan Batirašvili, pochádzal z Gruzínska a bol etnickým Čečenom. Pôsobil ako vojenský poradca vodcu IS abú Bakra Bagdádího a býval označovaný zaPodľa americkej armády zahynul počas náletov v irackom meste Širkát pri Mósule v júli 2016.